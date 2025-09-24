ТРОЈИЦА СЕЗОНСКИХ РАДНИКА СА КОСОВА ОСУЂЕНА ЗБОГ ГРУПНОГ СИЛОВАЊА У ИТАЛИЈИ Жртва држављанка Финске
Тројица сезонских радника са Косова осуђена су у Италији због групног силовања.
Двојица су добила шест година затвора, док је трећи оптужени добио четири године и осам месеци. Такође морају младој жени да исплате 60.000 евра одштете, пренела је Газета Express.
Регионални суд у Болцану донео је пресуду у суђењу за силовање туристкиње из Финске у Вал Гардени пре две године. Троје сезонских радника са Косова старости 21, 26 и 27 година, проглашени су кривима, јавља albinfo.ch.
Казне су биле ниже од оних које је тражио јавни тужилац. Тужилац је тражио казну од десет година затвора за сваког по особи и преко 300.000 евра одштете.
Током поступка су се појавиле потешкоће у вези са стручним мишљењем: Одбрана је затражила да вештак анализира снимке без звука и да се утврде и разјасне могући неспоразуми у комуникацији између жртве и окривљених. Одбрана је на крају тражила ослобађајућу пресуду.
Злочин се догодио у јануару 2023. године, када је финска туристкиња више пута сексуално нападнута. Образложење одлуке биће објављено у року од 90 дана. Одбрана ће тада имати могућност жалбе. Одлука још није правоснажна.