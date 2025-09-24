heavy intensity rain
СТУБ ТЕЖАК 100 ТОНА ПАО НА БАГЕР Хорор на градилишту у Баварској! РАДНИК СТРАДАО НА ЛИЦУ МЕСТА Тело затрпано у рушевинама

24.09.2025. 23:04
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Фото: pixabay.com

Трагична несрећа догодила се током рушења старог моста у Средњој Франконији, недалеко од Нирнберга у немачкој покрајини Баварској.

У среду ујутру живот је изгубио грађевински радник када се стуб моста тежак око 100 тона обрушио на кабину његовог багера, потпуно га затрпавши, преносе немачки медији.

До несреће је дошло током демонтаже моста на ауто-путу А6 у близини Лихтенауа, када је огромни бетонски део пао право на машину.

Потрага и спасавање
Према првим извештајима, око 11:30 сати конструкција се урушила директно на кабину багера. Тело настрадалог радника још увек није извучено, јер су спасиоци проценили да је потрага превише ризична у датим условима.

Колеге погинулог покушале су да подигну вишетон­ски бетонски блок уз помоћ додатних багера и људске снаге, али то није било изводљиво због огромне масе.

Како наводе истражитељи, спасилачка операција потрајаће дуже време, јер је за уклањање остатака неопходна специјализована опрема.

Полиција је већ започела истрагу о узроцима и околностима трагедије, али детаљи за сада нису познати, преноси Ало.
 

Вести Свет
