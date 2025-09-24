moderate rain
А ДА СЕ ЉУБИМЦИ И ЗАПОСЛЕ? Власти италијанског града уводе таксе за туристе са псима

24.09.2025. 22:51 22:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com

Власти италијанског града Болцана увешће од почетка наредне године плаћање таксе за туристе који у тај град долазе са псима.

Неки градови у Италији већ наплаћују туристима улазак како би се изборили са прекомерним туризмом, а сада ће таква мера у Болцану, на северу Италије, важити и за псе.

Власницима паса који долазе у посету том граду, смештеном у подножју планинског ланца Доломити, биће наплаћивана такса од 1,50 евра дневно, пренео је CNN.

Истовремено, локални власници паса такође ће морати да плаћају годишњу таксу од 100 евра по једном љубимцу.

Циљ ових мера је да се покрију трошкови чишћења улица и финансирања нових паркова намењених искључиво власницима паса.

 

