„Мигранти из Источне Европе ваде шаране из језера“ Фараж оптужио РУМУНЕ У БРИТАНИЈИ ДА ЈЕДУ ЛАБУДОВЕ у краљевским парковима! Стигле ЖЕСТОКЕ критике: Изјаве су опасне и неприхватљиве
ЛОНДОН: Лидер британске Реформистичке странке Најџел Фараж суочава се са критикама након што је оптужио румунске мигранте у Великој Британији да наводно једу лабудове у краљевским парковима, што је изазвало широку осуду јавности.
Фараж је тврдио да мигранти из Источне Европе ваде шаране из језера и убијају лабудове, што је брзо оповргла организација "Краљевски паркови", пише британски Индипендент.
Нисмо имали пријављене инциденте у којима су људи убијали или јели лабудове у нашим парковима, рекли су из те организације, која се бави заштитом дивљих животиња.
Фараж, који је раније био један од лидера кампање за излазак Велике Британије из ЕУ, додатно је изазвао реакције из политичких кругова, са оптужбама да шири дезинформације и потиче мржњу према мигрантима.
Критике су уследиле и након што је упоредио своју тврдњу са изјавама америчког председника Доналда Трампа, који је раније тврдио ''да мигранти једу кућне љубимце''.
Посланик Лабуристичке странке Клајв Луис осудио је Фаража због "дивљих теорија завере", док су организације за заштиту права миграната истакле да се поново шире оповргнуте тврдње, што угрожава социјалну кохезију.
Извршна директорка Мреже за права миграната, Фица Куреши, оценила је да су Фаражове изјаве "опасне и неприхватљиве".