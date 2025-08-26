БРИТАНСКИ ДЕСНИЧАР НАЈЏЕЛ ФАРАЖ СЕ НЕ ШАЛИ: Депортоваћу 600.000 миграната у свом првом мандату
ЛОНДОН: Лидер британске десничарске Реформистичке странке Најџел Фараж изјавио је данас да би у свом првом мандату, уколико освоји изборе, депортовао до 600.000 илегалних миграната ако победи на наредним парламентарним изборима.
Говорећи у хангару у Оксфордширу Фараж је представио "Операцију успостављања правде" - план масовних депортација, пише Телеграф.
Тај план предвиђа изградњу притворских центара на војним локацијама за смештај 24.000 људи, који би били готови у року од 18 месеци од ступања на дужност.
Фараж је најавио и правне промене, укључујући напуштање Европске конвенције о људским правима, укидање Закона о људским правима и привремени прекид примене Конвенције о избеглицама на пет година.
Он је навео да постоји "стварна претња јавном реду" уколико политичари не предузму мере против илегалне имиграције.
План такође укључује покушај постизања споразума о повратку са земљама попут Авганистана и Еритреје, уз предвиђен финансијски подстицај од две милијарде фунти за стране владе да прихвате повратак миграната.
Такође је оптужио британску и француску владу да су се "договориле у подржавању криминалних активности" као одговор на преласке малих чамаца.
"Упркос 925 милиона евра које смо дали Французима, француски ратни бродови прате ове чамце до линије од 20 километара где их преузимају Граничне снаге или наши волонтери. Дешава да им Французи свима дају прслуке за спасавање, а када их покупи Гранична полиција, она враћа прслуке за спасавање Французима како би могли поново да их користе на следећем путовању. Мислим, буквално сведочимо како две владе кују заверу у подршци криминалним активностима", рекао је он.
У свом говору, Фараж је најавио низ оштрих имиграционих мера које би његова странка спровела уколико дође на власт, пише Скај њуз.
Међу њима су укидање британског Закона о људским правима из 1998. године и привремено повлачење Уједињеног Краљевства из Конвенције о статусу избеглица из 1951 - на период од пет година.
Такође је најавио укидање свих правних "баријера" за депортацију које, како тврди, користе адвокати да би "заштитили илегалне мигранте", као и увођење законске обавезе да министар унутрашњих послова мора да притвори и депортује све који нелегално уђу у земљу.
Фараж је рекао да би таква политика "зауставила чамце за неколико дана" и смањила привлачност за мреже трговине људима.
Осим безбедносних и миграционих тема, лидер Реформистичке странке тврди да би мере његове партије могле потенцијално да уштеде стотине милијарди фунти до 2034. године.
Иако Реформска странка бележи пораст подршке у анкетама бирача, тренутно има четири посланика у британском парламенту од укупно 650 посланика.