ХИТНА ЕВАКУАЦИЈА У МЕКСИКУ Излиле се реке, поплаве направиле праву апокалипсу ПОГИНУЛО НАЈМАЊЕ 65 ЉУДИ, ЈОШ ВИШЕ СЕ ВОДИ КАО НЕСТАЛО
Према последњим подацима најмање 65 особа је погинуло, док се више од 60 види као нестало у Мексику, услед великих поплава које су погодиле део земље уз обале Мексичког залива.
Полаве су изазвале обилне падавине које су довеле и до изливања река, одрона и прекида у снабдевању електричном енергијом.
Мексичке власти распоредиле су више хиљада војника, како би помогли грађанима у евакуацији и чишћењу, наводи.
Лаура Велазкуес, национална координаторка цивилне заштите, изјавила је како су савезне државе Хидалго и Веракруз претрпеле највећу штету, при чему су у Веракрузу забележено 29 смртних случајева и 18 несталих, а у Хидалгоу 21 смртни случај и 43 нестале особе.
Снабдевање електричном енергијом било је прекинуто у општиама пет мексичких савезних држава, званичници се труде да успоставе нормално функционисање електроенергетског система.
10.10.2025 #Mexico
Rains in Mexico caused rivers to overflow their banks and flood streets in Poza Rica. Water levels reached more than 7 meters, inundating infrastructure. Homes, businesses, and roads were completely submerged. Cars were washed away. pic.twitter.com/m2pb0iab6R
— Climate Review (@ClimateRe50366) October 10, 2025
(SD.rs)