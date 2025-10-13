overcast clouds
ХИТНА ЕВАКУАЦИЈА У МЕКСИКУ Излиле се реке, поплаве направиле праву апокалипсу ПОГИНУЛО НАЈМАЊЕ 65 ЉУДИ, ЈОШ ВИШЕ СЕ ВОДИ КАО НЕСТАЛО

13.10.2025. 18:58 19:03
Пише:
Дневник
Извор:
SD.rs
Фото: Tanjug/(AP Photo/Felix Marquez

Према последњим подацима најмање 65 особа је погинуло, док се више од 60 види као нестало у Мексику, услед великих поплава које су погодиле део земље уз обале Мексичког залива.

Полаве су изазвале обилне падавине које су довеле и до изливања река, одрона и прекида у снабдевању електричном енергијом. 

Мексичке власти распоредиле су више хиљада војника, како би помогли грађанима у евакуацији и чишћењу, наводи.

Лаура Велазкуес, национална координаторка цивилне заштите, изјавила је како су савезне државе Хидалго и Веракруз претрпеле највећу штету, при чему су у Веракрузу забележено 29 смртних случајева и 18 несталих, а у Хидалгоу 21 смртни случај и 43 нестале особе. 

Снабдевање електричном енергијом било је прекинуто у општиама пет мексичких савезних држава, званичници се труде да успоставе нормално функционисање електроенергетског система.

(SD.rs)

 

