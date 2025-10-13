overcast clouds
"Имао је срце веће од џепа" АПОТЕКАРКА ОТКРИЛА НЕВИЂЕНУ ДОБРОТУ ХАЛИДА БЕШЛИЋА Плаћао рачуне свим људима у реду, не једном, сваки пут!

13.10.2025. 21:08
Пише:
Дневник
Извор:
Индекс.хр
халид
Фото: youtube printscreen/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Након смрти Халида Бешлића, бројна његова добра дела привукла су пажњу јавности.

За многе ситуације у којима је помагао другим људима није се досад ни знало, а управо једна таква прича долази из апотеке у Семизовцу, месту у саставу општине Вогошћа.

"Сваки пут је свима у апотеци платио рачун"
 

Лела Делалић Шурковић, која је некад радила у споменутој апотеци, испричала је како је Халид често долазио, као и диван гест који је радио сваки пут када би дошао. Њена анегдота пренесена је на Фејсбук страници Град Бихаћ у срцу.

"Док сам радила у апотеци у Семизовцу, Халид Бешлић је био наш редовни посетилац. Замислите какав је то човек био да никада, али баш никада није дозволио да пацијент који се у том тренутку затекне с њим у апотеци плати свој рачун", започела је своју причу.

"Знало је то бити по петоро људи, знали су бити јако велики износи, пацијенти без здравственог осигурања који су куповали инсулин, Халид им је платио све и тако СВАКИ пут, не једном, СВАКИ ПУТ", рекла је.

"То је човек који је имао срце веће од џепа, душу чисту као први снег и зато ће заувек живети у нашим срцима, у својим песмама уз које смо одрасли. Да ми је неко рекао да може отићи неко ко није родбински твој, а да је душа овако тужна, не бих му веровала. Халиде, људино, хвала ти за све", додала је Лела.

Емотиван испраћај музичке легенде
 

Музичка легенда Халид Бешлић покопан је у понедељак на градском гробљу Баре у Сарајеву, а на вечни починак испратили су га десетине хиљада људи из целе регије и света. Емотивни опроштај био је испуњен тишином, сузама, али и песмом, када је мноштво а капела запевало његову "Романију".

Индекс.хр

