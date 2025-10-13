ТРАМП НИЈЕ СКИДАО ПОГЛЕД СА МЕЛОНИ Ево шта се десило између председника САД и италијанске премијерке у Египту (ВИДЕО)

- Овде имамо младу жену. Не смем то да кажем у Сједињеним Државама, обично је то крај каријере ако то урадите, али ризиковаћу: она је млада, лепа жена - рекао је Трамп, окрећући поглед ка Мелонијевој. - Желела је да буде овде, то је невероватно. У Италији је она веома успешна политичарка. Смета ли вам ако кажем да сте лепи? Јер заиста јесте.



Италијанска премијерка била је изненађена, одговорила је осмехом, одмахнула главом у знак да јој не смета и једноставно рекла: "Хвала" што је изазвало аплауз публике.

"Веома је цењена у Италији"

Трамп је затим захвалио Мелонијевој на њеном присуству на самиту:

- Ценимо то. Желела је да буде овде и то је невероватно. Веома је цењена у Италији. Успешна је политичарка.

Нешто раније, амерички председник је поздравио лидере на бини за породичну фотографију, позирајући са карактеристичним подигнутим палцем и нашаливши се са турским председником Реџепом Тајипом Ердоганом: "Уради исто".

Када је дошао ред на италијанску премијерку, Трамп се насмејао и два пута рекао: "Ко је ова жена?", пре него што јој је пружио руку и поновио: "Прелепа жена".

Подсетимо, данас је одржан самит о миру у Гази на ком је Трамп пописао примирје и прогласио крај рата.

(Blic.rs)