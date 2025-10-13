overcast clouds
13°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАМП НИЈЕ СКИДАО ПОГЛЕД СА МЕЛОНИ Ево шта се десило између председника САД и италијанске премијерке у Египту (ВИДЕО)

13.10.2025. 22:30 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
d
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci, Pool

Неочекивана сцена одиграла се на самиту о Гази у Шарм ел-Шеику када је председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп лично похвалио италијанску премијерку Ђорђу Мелони, изазвавши тренутке непријатности, али и осмехе у публици.

- Овде имамо младу жену. Не смем то да кажем у Сједињеним Државама, обично је то крај каријере ако то урадите, али ризиковаћу: она је млада, лепа жена - рекао је Трамп, окрећући поглед ка Мелонијевој. - Желела је да буде овде, то је невероватно. У Италији је она веома успешна политичарка. Смета ли вам ако кажем да сте лепи? Јер заиста јесте. 

Италијанска премијерка била је изненађена, одговорила је осмехом, одмахнула главом у знак да јој не смета и једноставно рекла: "Хвала" што је изазвало аплауз публике. 

"Веома је цењена у Италији"

Трамп је затим захвалио Мелонијевој на њеном присуству на самиту: 

- Ценимо то. Желела је да буде овде и то је невероватно. Веома је цењена у Италији. Успешна је политичарка.

Нешто раније, амерички председник је поздравио лидере на бини за породичну фотографију, позирајући са карактеристичним подигнутим палцем и нашаливши се са турским председником Реџепом Тајипом Ердоганом: "Уради исто". 

Када је дошао ред на италијанску премијерку, Трамп се насмејао и два пута рекао: "Ко је ова жена?", пре него што јој је пружио руку и поновио: "Прелепа жена". 

Подсетимо, данас је одржан самит о миру у Гази на ком је Трамп пописао примирје и прогласио крај рата.

(Blic.rs)

Доналд Трамп ђорђа мелони
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај