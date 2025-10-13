ТРАМП НИЈЕ СКИДАО ПОГЛЕД СА МЕЛОНИ Ево шта се десило између председника САД и италијанске премијерке у Египту (ВИДЕО)
Неочекивана сцена одиграла се на самиту о Гази у Шарм ел-Шеику када је председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп лично похвалио италијанску премијерку Ђорђу Мелони, изазвавши тренутке непријатности, али и осмехе у публици.
- Овде имамо младу жену. Не смем то да кажем у Сједињеним Државама, обично је то крај каријере ако то урадите, али ризиковаћу: она је млада, лепа жена - рекао је Трамп, окрећући поглед ка Мелонијевој. - Желела је да буде овде, то је невероватно. У Италији је она веома успешна политичарка. Смета ли вам ако кажем да сте лепи? Јер заиста јесте.
Италијанска премијерка била је изненађена, одговорила је осмехом, одмахнула главом у знак да јој не смета и једноставно рекла: "Хвала" што је изазвало аплауз публике.
"Веома је цењена у Италији"
Трамп је затим захвалио Мелонијевој на њеном присуству на самиту:
- Ценимо то. Желела је да буде овде и то је невероватно. Веома је цењена у Италији. Успешна је политичарка.
Нешто раније, амерички председник је поздравио лидере на бини за породичну фотографију, позирајући са карактеристичним подигнутим палцем и нашаливши се са турским председником Реџепом Тајипом Ердоганом: "Уради исто".
Када је дошао ред на италијанску премијерку, Трамп се насмејао и два пута рекао: "Ко је ова жена?", пре него што јој је пружио руку и поновио: "Прелепа жена".
Подсетимо, данас је одржан самит о миру у Гази на ком је Трамп пописао примирје и прогласио крај рата.
Trump calls Italian Prime Minister Meloni "beautiful" and says calling a woman beautiful in the U.S. is the "end of your political career."
"I'll take my chances."😂 pic.twitter.com/nNdpaIhfd9
(Blic.rs)