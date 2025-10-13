"Нажалост на десно око више не види"
„Блед је и изузетно мршав“ ПОЧАСНИ КОНЗУЛ СРБИЈЕ У ИЗРАЕЛУ: Охел је комуникативан и стоји на ногама! Дуг боравак У ТУНЕЛИМА ХАМАСА оставио је ПОСЛЕДИЦЕ
БЕОГРАД: Почасни конзул Србије у Израелу Александар Николић изјавио је данас да израелско-српски држављанин Алон Охел, кога је данас заједно са осталим таоцима ослободила палестинска милитантна група Хамас, "стоји на својим ногама" и да је комуникативан, али да је блед и изузетно смршао јер је изгладњиван, као и да на десно око више не види.
Николић је за Танјуг, говорећи о здравственом стању Охела, рекао да се он тренутно налази у Медицинском центру Белисон у округу Центар, где је подвргнут свим темељнијим и опсежним третманима, као и испитивањима његовг стања, како физичког тако и психичког.
Нажалост на десно око он више не види и због тога ће посебан фокус бити на офтамолошкој експертизи да се на другом оку стање стабилизује и потпуно рехабилитује. Постоји известан број гелера који нису третирани на деловима његовог тела. Први закључци су да је он данас релативно добро изгледао, да је на својим ногама да одлично комуницира високом комуникативношћу, навео је Николић.
Међутим, како каже, дуг боравак у тунелима Хамаса, 40 метра под земљом, оставио је последице на Охела.
Он је зузетно смршао јер је изгладњиван, видели сте да је блед што је последица врло дугог времена које је провео у тмини, 40 метра под земљом у тунелима Хамаса, указао је почасни конзул.
Охела је из Појаса Газе, након ослобађања, најпре преузео Црвени крст, а потом је заједно са осталим таоцима предат ИДФ-у, који га је хеликоптером са његовом породицом превезао у болницу у Израелу.
Алон је фотографисан како седи насмејан у хеликоптеру, између мајке и оца, а у рукама држи таблу на којој је написао своју прву поруку након пуштања на слободу.
Охел је присуствовао музичком фестивалу Нова 7. октобра 2023. године када су припадници Хамаса упали у на југ Израела и отели њега и још 250 талаца.