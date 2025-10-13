“ИСТОРИЈСКИ СПОРАЗУМ, ПОЧИЊЕ ОБНОВА“ Трамп и лидери земаља посредника ПОТПИСАЛИ ДОКУМЕНТ О ПРЕКИДУ ВАТРЕ у Појасу Газе
Амерички председник Доналд Трамп први је данас, на почетку међународне мировне конференције о Гази у египатском летовалишту Шарм ел Шеик, потписао свеобухватан документ о споразуму између Израела и палестинске организације Хамас.
На конференцији којом заједнички председавају Трамп и председник Египта Абдел Фатах ел Сиси документ су, у присуству палестинског председника махмуда абаса, потписали и лидери Египта, Турске и Катара, земаља посредника у преговорима Израела и Хамаса, преноси Ал Џазира.
Трамп је поручио да ће "споразум између Израела и Хамаса опстати",и нагласио да је споразум толико значајан да ће спречити Трећи светски рат, који је, како каже, могао да се догоди на Блиском истоку.
"Требало нам је 3.000 година да дођемо до овога, можете ли да верујете", рекао је Трамп док је потписивао споразум, јавља Скај њуз.
Документ су потписали председници Египте и Турске Абдел Фатах ел-Сиси и Реџеп Тајип Ердоган и катарски емир Тамим бин Хамад ал Тани.
Пре потписивања, Трамп је упутио похвале лидерима Катара и Турске, истакавши њихове напоре у постизању мира.
Он је захвалио Катару, рекавши да је његов емир "изузетан лидер", а Турској и Ердогану, чију војску је назвао "једном од најбољих на свету", изразио је захвалност за, како је навео, "сјајно пријатељство"
Захвалио је и домаћину, египатском председнику Абделу Фатаху ел Сисију, описујући га као "фантастичног човека" и "сјајног генерала".
Трамп се претходно руковао са бројним лидерима и званичницима пред камерама, укључујући и бившег британског премијера Тонија Блера који би требало да има надзорну улогу у прелазној управи над Газом.
На самиту учествује више од 31 лидера и представника регионалних и међународних организација.
Трамп: Потписан историјски документ, рат у Гази је завршен, почиње обнова
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да је документ који је потписан на мировном самиту за Појас Газе у Египту "историјски" и поручио да је тиме остварен дугогодишњи циљ, мир на Блиском истоку.
"Постигли смо оно за шта су сви говорили да је немогуће, успоставили смо мир у региону који је деценијама био погођен ратом и крвљу", рекао је Трамп обраћајући се учесницима самита у Шарм ел Шеику, пренос Ал Џазира.
Он је нагласио да је "рат у Гази завршен" и да хуманитарна помоћ већ пристиже у великим количинама, укључујући стотине камиона са храном, медицинском опремом и другим неопходним средствима, од којих је, како је навео, "велики део финансиран управо од стране присутних у овој сали".
"Цивили се враћају својим домовима, таоци се поново уједињују са својим породицама. Ново и лепо јутро се рађа. Сада почиње фаза обнове, можда и најтежа до сада", рекао је Трамп.
Амерички председник посебно је захвалио арапским и муслиманским земљама које су, како је истакао, "помогле да се оствари овај невероватан пробој".
"Ово је дан коме су се људи широм региона и света надали, за који су радили и молили се. Мало ко је веровао да је овакав резултат могућ", истакао је Трамп.
Упутио је и посебну захвалност Египту и председнику Абделу Фатаху ел Сисију, који му је доделио највише државно одликовање, Орден Нила.
Трамп је захвалио и емиру Катара, шеику Тамиму бин Хамаду Ал Танију, назвавши га "изузетним лидером и човеком великог срца".
Ел Сиси: Палестинци имају право на самоопредељење, дводржавно решење једино право
Председник Египта Абдел Фатах ел Сиси изјавио је данас на мировном самиту о Гази у Шарм ел Шеику да свет сведочи "историјском тренутку" и изразио наду да ће нови споразум о Гази означити крај "болног поглавља у историји човечанства", истичући да Палестинци имају право на самоопредељење, те да ће једино дводржавно решење испунити тежње оба народа и обезбедити мир.
"Безбедност народа не постиже се само војним средствима, мир је наш стратешки избор“, поручио је египатски председник и нагласио да палестински народ има право да сам одлучује о својој судбини и да ужива слободу, преноси Ал Џазира.
Ел Сиси је истакао да мир не могу градити искључиво владе, већ и народи, те је позвао грађане Израела да пруже руку ка миру.
Говорећи о наредним корацима, најавио је да ће у наредним данима бити израђени заједнички темељи за обнову Појаса Газе, поручивши да се "пред регионом налази јединствена историјска прилика за успостављање стабилног Блиског истока".
"Тежимо Блиском истоку ослобођеном оружја за масовно уништење", додао је Ел Сиси и нагласио да је спровођење споразума о Гази кључно за постизање решења по моделу две државе и бољу регионалну сарадњу.
На крају говора, Ел Сиси је захвалио Сједињеним Државама, Катару и Турској на учествовању, односно, посредовању у мировним преговорима за Газу.