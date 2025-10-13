(ВИДЕО) ХАОС НА АУТОПУТУ! НЕВРЕМЕ СРУШИЛО АВИОН! Погинуле све особе у летелици, једна повређена на земљи
У паду малог авиона у југоисточном делу Масачусетса данас су погинуле обе особе које су биле у њему, док је рањена једна особа која је била на земљи, саопштиле су власти те америчке савезне државе.
У саопштењу државног Министарства саобраћаја се наводи да се мали авион срушио дуж главног аутопута у Масачусетсу, услед кише и јаких ветрова, преноси АП.
Аутопут је након пада авиона био затворен у оба смера у близини места несреће у Дартмуту, који је око 80 километара удаљен од Бостона.
Државна полиција Масачусетса је у саопштењу навела да нема сазнања о преживелима у авиону, за који је навела да је можда покушавао да слети на регионални аеродром Њу Бедфорд.
Званичници су рекли и да изгледа да пилот није аеродрому доставио план лета или податке о путницима.
Small Plane Crashes on Massachusetts Highway
Key Facts
🔹 Single-engine plane crashed on I-195 in Dartmouth
🔹 Crash happened around 8:15 a.m. during a nor’easter
🔹 Two people onboard killed
🔹 One person on the ground injured
🔹 Plane believed to be a Socata TBM-700
🔹 May… pic.twitter.com/26keJUYHyr
— Drunk Cicero (@Drunk_Cicero) October 13, 2025
Власти су саопштиле да неће бити објављене никакве информације о погинулима у авиону, док се не обавесте њихови најближи рођаци.
У време несреће, Национална метеоролошка служба је саопштила да је североисточни ветар који је донео кишу, имао брзину од 48 до 64 километара на сат у том подручју.