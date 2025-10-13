overcast clouds
(ВИДЕО) ХАОС НА АУТОПУТУ! НЕВРЕМЕ СРУШИЛО АВИОН! Погинуле све особе у летелици, једна повређена на земљи

13.10.2025. 19:30 19:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
да
Фото: printscreen / X/Drunk Cicero

У паду малог авиона у југоисточном делу Масачусетса данас су погинуле обе особе које су биле у њему, док је рањена једна особа која је била на земљи, саопштиле су власти те америчке савезне државе.

У саопштењу државног Министарства саобраћаја се наводи да се мали авион срушио дуж главног аутопута у Масачусетсу, услед кише и јаких ветрова, преноси АП.

Аутопут је након пада авиона био затворен у оба смера у близини места несреће у Дартмуту, који је око 80 километара удаљен од Бостона.

Државна полиција Масачусетса је у саопштењу навела да нема сазнања о преживелима у авиону, за који је навела да је можда покушавао да слети на регионални аеродром Њу Бедфорд.

Званичници су рекли и да изгледа да пилот није аеродрому доставио план лета или податке о путницима.

Власти су саопштиле да неће бити објављене никакве информације о погинулима у авиону, док се не обавесте њихови најближи рођаци. 

У време несреће, Национална метеоролошка служба је саопштила да је североисточни ветар који је донео кишу, имао брзину од 48 до 64 километара на сат у том подручју.

авион пао авион погинули Масачусетс
Вести Свет
