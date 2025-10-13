overcast clouds
СУНЦЕ НАМ ОДЛАЗИ, КИША СЕ ВРАЋА! Нова тура пљускова стиже у Србију, РХМЗ упозорава скоро целу земљу

13.10.2025. 19:58 20:14
Пише:
Дневник
Извор:
Ало/Дневник
da
Фото: freepik, ilustracija

Према најновијим подацима Хидрометеоролошког завода (РХМЗ), у наредна три дана задржаће се стабилно и суво време.

Погоршање временских прилика, које ће кренути у петак из јужних делова наоблачењем са кишом и пљусковима, прошириће се на целу земљу.

Како пише на сајту РХМЗ-а, до четвртка ће се задржати суво и стабилно време, уз смену сунчаних и облачних интервала, и са дневном температуром у већини места од 15 до 18 степени Целзијуса, а на истоку Србије и до 20 степени, али уз мало свежија јутра у другој половини седмице.

da
Фото: freepik, ilustracija

"Наоблачење са кишом и локалним пљусковима, које ће у петак захватити јужне, крајем дана и у суботу прошириће се и на остале пределе, осим на Војводину, где ће се задржати суво време, а престанак падавина очекује се у недељу", наводи се на сајту РХМЗ.

Температура пада

Како недеља одмиче, тако се види и пад температуре, у графиконима испод погледајте петодневну прогнозу времена на 4 највећа града у Србији.

 

Вести Друштво
