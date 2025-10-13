ХОРОР КОД ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ
Радио с братом у гаражи, па страдао! МУШКАРЦА ПРИГЊЕЧИЛА ПРИКОЛИЦА КАМИОНА, НА МЕСТУ ОСТАО МРТАВ Није му било спаса
13.10.2025. 22:11 22:14
Трагична несрећа у којој је живот изгубио Иван Т. из Кладурова, догодила се данас код Петровца на Млави.
До несреће је дошло док је Иван, заједно са својим братом, радио у гаражи на камионској приколици, наводи Пт инфо.
Према првим информацијама, пукао је ваздушни јастук на приколици, након чега је каросерија пала и пригњечила несрећног мушкарца.
На лице места убрзо су стигле екипе хитне помоћи и полиције, али, нажалост, Ивану није било спаса.
Мештани Кладурова су у шоку, а за Ивана имају само речи хвале, описују га као вредног, мирног и поштеног човека, који је увек био спреман да помогне другима.
Истрага о узроку несреће је у току.