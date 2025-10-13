overcast clouds
13°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХОРОР КОД ПЕТРОВЦА НА МЛАВИ

Радио с братом у гаражи, па страдао! МУШКАРЦА ПРИГЊЕЧИЛА ПРИКОЛИЦА КАМИОНА, НА МЕСТУ ОСТАО МРТАВ Није му било спаса

13.10.2025. 22:11 22:14
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Пт инфо
Коментари (0)
Фото: Shutterstock

Трагична несрећа у којој је живот изгубио Иван Т. из Кладурова, догодила се данас код Петровца на Млави.

До несреће је дошло док је Иван, заједно са својим братом, радио у гаражи на камионској приколици, наводи Пт инфо.

Према првим информацијама, пукао је ваздушни јастук на приколици, након чега је каросерија пала и пригњечила несрећног мушкарца.

На лице места убрзо су стигле екипе хитне помоћи и полиције, али, нажалост, Ивану није било спаса.

Мештани Кладурова су у шоку, а за Ивана имају само речи хвале, описују га као вредног, мирног и поштеног човека, који је увек био спреман да помогне другима.

Истрага о узроку несреће је у току.
 

петровац на млави страдао радник гаража
Извор:
Блиц/Пт инфо
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) Аутомобил потпуно смрскан! МЛАДИЋ (27) СТРАДАО У СТРАВИЧНОЈ САОБРАЋАЈКИ у Краљеву? Увиђај у току

(ФОТО) Аутомобил потпуно смрскан! МЛАДИЋ (27) СТРАДАО У СТРАВИЧНОЈ САОБРАЋАЈКИ у Краљеву? Увиђај у току

09.10.2025. 23:51 23:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај