МИ5 УПОЗОРИО Британски посланици на мети руског и кинеског шпијунирања

13.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Британска обавештајна агенција МИ5 јавно је данас упозорила британске посланике да су мета шпијуна из Кине, Русије и Ирана, у њиховом покушају да поткопају демократију земље.

Упозорење долази недељу дана након што су тужиоци рекли да су морали да обуставе суђење двојици Британаца оптужених за шпијунирање посланика за Кину, јер британска влада није пружила доказе који показују да је Кина претња њеној националној безбедности, преноси Ројтерс.

МИ5 је упозорио политичаре и њихово особље да пазе на шпијуне који покушавају да из њих извуку информације путем уцене или фишинг напада, неговањем дугорочних и дубоких односа са њима или давањем донација како би утицали на њихове одлуке.

"Када стране државе краду виталне информације о Великој Британији или манипулишу нашим демократским процесима, оне не само да штете нашој безбедности краткорочно, већ подривају темеље нашег суверенитета", рекао је у саопштењу генерални директор МИ5 Кен Мекалум.

МИ5 је позвао политичаре да "прате необичне друштвене интеракције", укључујући честе захтеве за састанке, као и да буду опрезни ако примете "отворено ласкање".

Од ступања на дужност британског премијера Кира Стармера прошле године, Лондон и Пекинг су више пута размењивали оптужбе за шпијунажу, а британске безбедносне службе су упозоравале на кинеске покушаје да се инфилтрирају у британске политичке и пословне заједнице.

 

Вести Свет
