ЖИВЕЛИ С ПОКОЈНИКОМ 15 ГОДИНА Мушкарац лежао мртав у стану од 2010! Комшије у шоку након ЈЕЗИВОГ ОТКРИЋА у згради

13.10.2025. 23:46 23:49
Пише:
Дневник
Извор:
К1инфо
Фото: pixyabay.com

У Валенсији, у Шпанији, пронађено је тело мушкарца за кога се верује да је лежао у свом стану око 15 година.

Језиво откриће у насељу Ла Фуенсанта догодило се након што су ватрогасци и полиција ушли у стан на шестом спрату кроз прозор како би га очистили од поплава изазваних недавним обилним кишама, јавиле су телевизијске станице РТВЕ и Антена 3, позивајући се на полицијски извештај из источношпанског града.


Прве истраге власти указују на то да је човек по имену Антонио умро око 2010. године, вероватно у 70. или 71. години живота.

Његово мумифицирано тело пронађено је умотано у одећу у спаваћој соби. Био је окружен живим голубовима, мртвим голубовима, инсектима и гомилом смећа.

Врата стана су била закључана изнутра и није било знакова провале. Комшије тешко могу да поверују да су практично 15 година живеле под истим кровом са покојником. Они који су га познавали описали су га као повучену и усамљену особу, пише К1 инфо.

Деценијама је живео одвојено од породице и имао је мало контакта са спољним светом. Лист „Ел Паис“ је објавио да је смрт човека прошла незапажено јер су му рачуни били плаћени 15 година, а комшије су редовно празниле његово препуно поштанско сандуче.
 

Вести Свет
22.09.2025. 21:16 21:18
