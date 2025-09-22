clear sky
НИКО НЕ ЗНА ШТА СЕ ДОГОДИЛО...

ХОРОР У ФРАНЦУСКОЈ Инспектори затекли језив призор на локалној фарми СТОТИНЕ ЛЕШЕВА СВИЊА ОТКРИВЕНО

22.09.2025. 21:16 21:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Стотине лешева свиња откривене су на једној фарми у префектури Манш, објавиле су данас локалне власти, додајући да нема опасности по здравље или животну средину, преносе француски медији.

Лешеви свиња откривени су 11. септембра, током инспекције фарме коју је извршио локални Директорат за заштиту populacije (DDPP), саопштила је управа префектуре, пренео је париски Фигаро.

Како се додаје, свиње су биле мртве већ више недеља, а њихови лешеви су пронађени у објектима на фарми.

“Како би се избегли могући ризици по локално становништво, државне службе предузеле су кораке да обезбеде евакуацију свих лешева на безбедно место”, навела је управа префектуре, додајући да је ту операцију отежао висок ниво амонијака који је регистрован у објектима фарме.

Изван тих објеката није, међутим, забележено присуство амонијака и нема опасности по околину.

Поводом овог случаја покренута је истрага која ће утврдити све околности инцидента.

 

