ВАЖНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПАЛЕСТИНУ И ова велика европска држава је препознала њен суверенитет МАКРОН ПОЗВАО НА КРАЈ РАТА
Председник Француске Емануел Макрон рекао је да његова држава данас признаје државу Палестину.
„Дошло је време. Веран историјској посвећености моје земље Блиском истоку и миру између Израелаца и Палестинаца, зато данас изјављујем да Француска признаје државу Палестину“, рекао је Макрон.
Макрон је том приликом позвао на „дефинитиван крај“ рата у Гази, рекавши да „ништа не оправдава наставак“ у палестинској енклави.
Он се обратио на самиту у седишту Уједињених нација у Њујорку, а током његовог говора седишта израелске делегације била су празна.
Емануел Макрон је поновио свој позив за „ослобађање“ 48 талаца које држи Хамас, рекавши да је „7. октобра израелски народ доживео најгори напад у својој историји“.
Сматра да је „ово признање решење које ће донети мир Израелу“, додајући да је то „пораз за Хамас, као и за све оне који распирују антисемитску мржњу“.
Подсетио је да „ништа не може оправдати прибегавање тероризму“. Описао је ове нападе као „рану која је још увек свежа“.
За Емануела Макрона, амбасада у Држави Палестини могла би бити отворена „чим сви таоци буду ослобођени и успостављено примирје“.
Подсетимо, претходно су Велика Британија, Канада, Аустралија и Португал такође признале државу Палестину.
(Kurir.rs)