УХАПШЕНИ ДЕМОНСТРАНТИ, ПОВРЕЂЕНИ ПОЛИЦАЈЦИ Демолирана железничка станица у Милану, пропалестински скуп се отео контроли (ВИДЕО, ФОТО)

22.09.2025. 22:43 22:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/Marco Ottico/Lapresse via AP

Око 60 италијанских полицајаца повређено је данас, а више десетина демонстраната је ухапшено у нередима током пропалестинског протеста у Милану, када је група младића обучених у црно покушала да уђе у централну метро станицу, што је довело до директног сукоба са полицијом.

Међу повређеним полицајцима, 23 су пребачена у болницу, а 12 цивила старости од 23 до 54 године добило је медицинску помоћ.

Како преноси италијански лист Република, улаз у станицу је знатно оштећен, а возови више од сат времена нису стајали на тој локацији. 

Демонстранти су користили противпожарни апарат, корпе за отпатке као барикаде, и бацали боце, канистере, и друге предмете. 

Више димних бомби је бачено, а полиција је извела више тактичких интервенција како би растерала гомилу. 

Стаклена фасада главног улаза у станицу је разбијена помоћу металних конструкција и скела. 

Полиција је након нереда изгурала демонстранте из зграде станице, али су се сукоби наставили дуж улице Витор Пизани, где су демонстранти бацали кишобране, шипке, ограде и камење на полицију. 

У Италији се данас одржава генерални штрајк који су прогласили синдикати у знак подршке Палестини, а више стотина хиљада људи изашло је на улице бројних градова осуђујући "геноцид у Гази" и позвајући на увођење економских и диломатских санкција Израелу. 

Протести се одржавају у бројним италијанским градовима, међу којима су Рим, Милано, Болоња, Напуљ, Ђенова, Торино, Фиренца, Анкона, Бари и Палермо. 

Фото: Tanjug/Marco Ottico/Lapresse via AP

Тајани: Насиље на улицама нема везе са подршком палестинском народу

Италијански министар спољних послова Антонио Тајани осудио је данас насиље које је избило током пропалестинских демонстрација широм Италије, укључујући и Милано, где је у сукобима повређено 60 полицајаца. 

"Оно што се дешава је заиста невероватно, и нема никакве везе са подршком палестинском народу нити са правом на штрајк", рекао је Тајани, који је и потпредседник Владе и лидер партије "Напред Италија", наследнице странке Силвија Берлусконија. 

Он је додао да су напади на полицију, блокирање железничких станица и лука, застрашивање туриста "криминални и неприхватљиви поступци", преноси АНСА. 

"Све ово је за жаљење и нимало не доприноси подршци палестинском народу и миру", поручио је Тајани. 

Око 60 италијанских полицајаца повређено је данас, а више десетина демонстраната је ухапшено у нередима током пропалестинског протеста у Милану, када је група младића обучених у црно покушала да уђе у централну метро станицу, што је довело до директног сукоба са полицијом.

Међу повређеним полицајцима, 23 су пребачена у болницу, а 12 цивила старости од 23 до 54 године добило је медицинску помоћ. 

Како преноси италијански лист Република, улаз у станицу је знатно оштећен, а возови више од сат времена нису стајали на тој локацији. 

Демонстранти су користили противпожарни апарат, корпе за отпатке као барикаде, и бацали боце, канистере, и друге предмете.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
