Полиција трага за насилницима! КРВАВА ТУЧА У НОВОМ ПАЗАРУ Тројица се сукобила испред локала, двојица напала мушкарца па му поломила и аутомобил

22.09.2025. 23:13 23:15
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

НОВИ ПАЗАР: Синоћ је у Улици Стевана Немање, испред једног угоститељског објекта, дошло до туче у којој су учествовала тројица мушкараца.

Мушкарцу Н.А. и Џ.А. физички су напали А.Б, нанели му повреде, а затим оштетили и његово возило - поврдјено је за РИНУ у новопазарској полицији.

Полиција је одмах изашла на лице места и обавила увиђај, док се за нападачима још увек трага. 
О догађају је обавештено надлежно тужилаштво, а истрага је у току.
 

туча Нови Пазар насилници
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
