Полиција трага за насилницима! КРВАВА ТУЧА У НОВОМ ПАЗАРУ Тројица се сукобила испред локала, двојица напала мушкарца па му поломила и аутомобил
22.09.2025. 23:13 23:15
Коментари (0)
НОВИ ПАЗАР: Синоћ је у Улици Стевана Немање, испред једног угоститељског објекта, дошло до туче у којој су учествовала тројица мушкараца.
Мушкарцу Н.А. и Џ.А. физички су напали А.Б, нанели му повреде, а затим оштетили и његово возило - поврдјено је за РИНУ у новопазарској полицији.
Полиција је одмах изашла на лице места и обавила увиђај, док се за нападачима још увек трага.
О догађају је обавештено надлежно тужилаштво, а истрага је у току.