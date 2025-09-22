clear sky
МАЈА ГОЈКОВИЋ ЧЕСТИТАЛА РОШ ХАШАНУ РАБИНУ ИСАКУ АСИЕЛУ И ЈЕВРЕЈСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ: Желим вам здравље, мир, благостање и духовну снагу

22.09.2025. 23:08 23:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
снс
Фото: vojvodina.gov.rs

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић упутила је честитку рабину Исаку Асиелу и Јеврејској заједници у Србији поводом празника Рош Хашане.

Поводом Рош Хашане – јеврејске нове године, и наступајућих празника,  Вама и свим припадницима Јеврејске заједнице у нашој земљи упућујем најискреније честитке, уз жеље за здравље, мир, благостање и духовну снагу у години која је пред вама.
 

Нека нас овај празник још једном подсети на вредности међусобног уважавања и толеранције, које заједно, кроз историју, негујемо у АП Војводини, наводи се у честитки председнице Гојковић.
 

маја гојковић рош хашана јеврејска заједница
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
22.09.2025. 15:17 15:19
