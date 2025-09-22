КИНЕСКА КОМПАНИЈА У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ Гојковић са представницима Power China о пројекту „Ветрозелена“
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас са председником Управног одбора компаније PowerChina Resources Limited Џунг Хаисијангом, са којим је разговарала о пројекту изградње ветроелектране „Ветрозелена“, који ће та кинеска компанија реализовати на територији Панчева.
Представници компаније Power China упознали су председницу са досадашњим активностима на пројекту и разговарали о могућностима за даље инвестиције у области обновљивих извора енергије у Србији.
Саговорници су истакли да је сусрет председника Републике Србије Александра Вучића са руководством компаније, приликом његове недавне посете Кини, дао додатну подршку пројекту „Ветрозелена“.
Хаисијанг је захвалио Покрајинској влади на досадашњој подршци пројекту, поручивши да се „Ветрозелена“ реализује у складу са свим законима и прописима Републике Србије.
Према његовим речима, завршетком изградње и пуштањем у рад ветроелектране, која ће бити инсталисане снаге од 300 MW, око 200.000 домаћинстава имаће приступ зеленој енергији.
Састанку, одржаном у Покрајинској влади, присуствовао је и покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Бојан Врањковић.