КИНЕСКА КОМПАНИЈА У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ Гојковић са представницима Power China о пројекту „Ветрозелена“

22.09.2025. 15:17 15:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Покрајинска влада
Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас са председником Управног одбора компаније PowerChina Resources Limited Џунг Хаисијангом, са којим је разговарала о пројекту изградње ветроелектране „Ветрозелена“, који ће та кинеска компанија реализовати на територији Панчева.

Представници компаније Power China упознали су председницу са досадашњим активностима на пројекту и разговарали о могућностима за даље инвестиције у области обновљивих извора енергије у Србији.

Саговорници су истакли да је сусрет председника Републике Србије Александра Вучића са руководством компаније, приликом његове недавне посете Кини, дао додатну подршку пројекту „Ветрозелена“.

Покрајинска влада
Фото: Покрајинска влада

Хаисијанг је захвалио Покрајинској влади на досадашњој подршци пројекту, поручивши да се „Ветрозелена“ реализује у складу са свим законима и прописима Републике Србије.

Према његовим речима, завршетком изградње и пуштањем у рад ветроелектране, која ће бити инсталисане снаге од 300 MW, око 200.000 домаћинстава имаће приступ зеленој енергији.

Састанку, одржаном у Покрајинској влади, присуствовао је и покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Бојан Врањковић.

 

Маја Гојковић компанија кинези
Вести Политика
