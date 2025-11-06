УЧИТЕЉИЦА ДОБИЛА 10 МИЛИОНА ДОЛАРА ОДШТЕТЕ Упуцао је шестогодишњак, тужила школску администрацију
ЊУПОРТ: Учитељица из Вирџиније, коју је 2023. године упуцао шестогодишњи ученик, добила је 10 милиона долара одштете у грађанској парници која је завршена данас, након што је порота пресудила у њену корист у тужби због нехата против школског административног особља.
У образложењу пресуде се наводи да је бивша помоћница директора игнорисала упозорења да је шестогодишњи дечак из Вирџиније донео пиштољ у школу, што је чин грубе непажње који је довео до пуцњаве на учитељицу првог разреда, која је могла да буде избегнута, преноси НБЦ News.
Веће од три мушкарца и четири жене стало је на страну бивше учитељице Абигејл Цвернер и досудило јој 10 милиона долара одштете, плус камату, због рањавања које је задобила 6. јануара 2023. године у основној школи Ричнек у Њупорт Њузу.
Цвернер је упуцана у руку и груди, што је могла да спречи помоћница директора Ебони Паркер, навела је учитељица у својој тужби.
Учитељица је на суђењу рекла да је обавестила Паркер да су јој други ученици рекли да дечак има пиштољ у ранцу.
Друга учитељица је посведочила да је пренела Паркер исту забринутост након што ју је један ученик упозорио да дечак има пиштољ, а оружје му је одузето тек након пуцњаве.
Постојале су јасне школске смернице које су захтевале од Паркера да предузме мере након обавештења о могућој претњи, рекао је у среду поротницима адвокат жртве, Кевин Бинијазан.
"Шта то значи? То значи да не можете гурнути главу у песак, а онда доћи на суд и рећи 'Нисам имао информације' када је ваш посао био да их пронађете", навео је он.
Адвокати бивше помоћнице директора у школи Ричнек, где се пуцњава догодила, тврдили су током суђења да она није могла да предвиди пуцњаву.
Полиција је саопштила да је дечак узео пиштољ калибра 9 mm из своје куће и донео га у школу у свом ранцу. Дечак је извадио пиштољ у учионици и испалио један метак, који је погодио учитељицу у руку и груди.
Цвернер, која је и након што је погођена успела да евакуише ученике из учионице, имала је пет операција руке, а метак је још увек у њеним грудима.