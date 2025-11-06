ПРВИ ПОТЕЗ НОВОГ ПРЕДСЕДНИКА ПАРЛАМЕНТА Окамура наредио уклањање украјинске заставе са зграде чешке скупштине
ПРАГ: Новоизабрани председник Доњег дома чешког парламента Томио Окамура, који је лидер десничарске странке Слобода и директна демократија (СПД), наредио је данас уклањање украјинске заставе са зграде парламента, преноси Радио Праг.
Застава се на згради чешког парламента вијорила од почетка руске инвазије на Украјину у фебруару 2022. године, као симбол солидарности са том земљом.
Бивша председница чешког парламента Маркета Пекарова Адамова назвала је тај потез "срамотним гестом" против Украјине и вредности које дели Чешка.
Окамурину одлуку да скине украјинску заставу осудили су и лидери бивших владајућих странака, међу којима је и Мартина Купку из Грађанске демократске странке.
Уз чешку и заставу Европске уније, на згради чешког парламента и даље се вијори израелска застава, која је подигнута у октобру 2023. године након терористичких напада палестинске милитантне групе Хамас на југ Израела.
Лидер крајње десничарске странке СПД Томио Окамура изабран је синоћ на место председавајућег Доњег дома чешког парламента, што је прво именовање у оквиру новоформиране коалиције популистичког политичара и милијардера Андреја Бабиша са десничарским политичким организацијама.
Чешки председник Петр Павел прихватио је раније данас у Прашком замку оставку, коју је поднео кабинет премијера Петра Фијале, и затражио је од њега да настави да обавља своје дужности док се не именује нова влада.
Павел је задужио лидера странке АНО Андреја Бабиша да формира нову владу, а очекује се да ће то бити у коалицији са странком Слобода и директна демократија (СПД) и странком Моториста.