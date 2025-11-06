clear sky
ПОЗЛИЛО МУ ПОРЕД ТРАМПА Драма уживо у Овалном кабинету, директор фармацеутске компаније колабирао усред обраћања ПОГЛЕДАЈТЕ ТРАМПОВУ РЕАКЦИЈУ (ВИДЕО)

06.11.2025. 21:50 21:56
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
d
Фото: Screenshot / X / @Hagstrom_Anders

У Овалном кабинету данас је дошло до драме када се директор фармацеутске компаније се онесвестио током састанка поводом објаве Доналда Трампа о ценама лекова за мршављење!

Како преносе медији, срећом, на лицу места је био доктор Мехмет Оз, који је одмах прискочио у помоћ. 

Гордон Финдлај, представник компаније "Ново Нордиск", срушио се док је Дејвид Рикс извршни директор компаније "Ели Lilly", говорио на догађају у Овалном кабинету где су Трамп и произвођачи лекова најавили споразум о проширењу покривености и смањењу цена лекова за гојазност "Зепбоунд" и "Wegovy". 

Дроктор Оз, лекар који служи као администратор Центара за услуге "Медицаре" и "Медицаид" у Трамповој администрацији, одмах је реаговао како би помогао Финдлају и осталима у просторији. 

Министар здравља Роберт Ф. Кенеди Млађи такође је био присутан, али је брзо напустио Овални кабинет. Новинари су убрзо испраћени из просторије, а пренос је прекинут након инцидента. Узрок због чега је Гордон Финдлај пао у несвест и његово стање нису познати. 

(Telegraf.rs)

 

Доналд Трамп несвест
Вести Свет
