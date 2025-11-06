ПОЗЛИЛО МУ ПОРЕД ТРАМПА Драма уживо у Овалном кабинету, директор фармацеутске компаније колабирао усред обраћања ПОГЛЕДАЈТЕ ТРАМПОВУ РЕАКЦИЈУ (ВИДЕО)
У Овалном кабинету данас је дошло до драме када се директор фармацеутске компаније се онесвестио током састанка поводом објаве Доналда Трампа о ценама лекова за мршављење!
Како преносе медији, срећом, на лицу места је био доктор Мехмет Оз, који је одмах прискочио у помоћ.
Гордон Финдлај, представник компаније "Ново Нордиск", срушио се док је Дејвид Рикс извршни директор компаније "Ели Lilly", говорио на догађају у Овалном кабинету где су Трамп и произвођачи лекова најавили споразум о проширењу покривености и смањењу цена лекова за гојазност "Зепбоунд" и "Wegovy".
Дроктор Оз, лекар који служи као администратор Центара за услуге "Медицаре" и "Медицаид" у Трамповој администрацији, одмах је реаговао како би помогао Финдлају и осталима у просторији.
Министар здравља Роберт Ф. Кенеди Млађи такође је био присутан, али је брзо напустио Овални кабинет. Новинари су убрзо испраћени из просторије, а пренос је прекинут након инцидента. Узрок због чега је Гордон Финдлај пао у несвест и његово стање нису познати.
Here's the moment a pharmaceutical executive collapsed in the Oval Office minutes ago.
Reporters in the room identified him as Novo Nordisk executive Gordon Findlay, but the White House has not released a name. pic.twitter.com/sXGwOI7asC
— Anders Hagstrom (@Hagstrom_Anders) November 6, 2025