УЧИНИО ТО У НАПАДУ БЕСА...
СУЂЕЊЕ ТРАЈАЛО 3 ДАНА Мушкарац који је БАЦИО СЕНДВИЧ НА АМЕРИЧКОГ АГЕНТА ослобођен оптужби за напад
Бивши службеник америчког Министарства правде Шон Дан који је 10. августа бацио сендвич на америчког федералног агента у нападу беса због повећања броја агената Националне гарде у Вашингтону, ослобођен је данас оптужби за напад на службено лице и ометање федералног службеника након тродневног суђења у Савезном суду у Вашингтону.
На видео снимку који је постао виралан, Дан је викао на агенте називајући их "фашистима", пре него што је бацио сендвич на агента америчке Службе царинске и граничне заштите (ЦБП), Грегорија Лермора, који је био на дужности.
Агент је у свом сведочењу навео да је након инцидента осетио мирис сенфа, а комадићи лука су остали залепљени за антену његовог радио уређаја.
Ова пресуда представља још један неуспех за Трумпово Министарство правде у вези са његовим репресивним мерама у Вашингтону, преноси НБЦ News.
Тужиоци су првобитно тражили оптужбе за кривично дело, али су их преквалификовали на прекршај након што је порота одбила да подигне оптужницу.
Данов адвокат, Сабрина Шроф, тврдила је да је бацање сендвича био безопасан гест током чина протеста у складу са Првим амандманом, као и да није могао да нанесе штету агентима опремљеним балистичким прслуцима.
Тужиоци су, с друге стране, тврдили да је Дан починио кривично дело злочин ометања рада службеника закона.
Трамп је у августу почео распоређивање федералних агената у Вашингтону, тврдећи да је то одговор на кризу криминала у том граду.