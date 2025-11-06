clear sky
7°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФОРЕНЗИКА ПОТВРДИЛА Тинејџер убио мексичког градоначелника ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГА ЛИКВИДИРАЛО НА ЛИЦУ МЕСТА

06.11.2025. 22:33 22:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Седамнаестогодишњи тинејџер идентификован је као починилац смртоносне пуцњаве у којој је убијен Карлос Алберто Манзо Родригез, градоначелник града Уруапана, током јавног догађаја у западној мексичкој држави Мичоакан прошлог викенда, саопштио је данас државни тужилац.

Форензички тестови потврдили су да је починилац тинејџер Виктор Мануел Убалдо, кога су касније ликвидирале безбедносне снаге на лицу места у покушају да заштите Манца.

Убалда су у среду идентификовали чланови породице, преноси Ројтерс.

Тужилаштво у Мичоакану је саопштило да су у инцидент били укључени и други појединци.

"Важно је поново нагласити да су форензичка испитивања која су обављена на телу Виктора Мануела, нарочито тест на натријум-родизонат, била позитивна, што потврђује претпоставку о материјалној одговорности", рекао је тужилац Карлос Торес, додајући да је убиство вероватно повезано са организованим криминалним групама.

Торес је напоменуо да су исти тестови показали да је младић често конзумирао метамфетамин.

Његови рођаци су потврдили да је Убалдо напустио дом недељу дана пре напада.

Стручњаци су за Ројтерс рекли да криминалне групе у Мексику све чешће обучавају и користе малолетнике за извршење кривичних дела, обично жртве породичног насиља и занемаривања.

 

мексико градоначелник тинејџер
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај