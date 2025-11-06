ФОРЕНЗИКА ПОТВРДИЛА Тинејџер убио мексичког градоначелника ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГА ЛИКВИДИРАЛО НА ЛИЦУ МЕСТА
Седамнаестогодишњи тинејџер идентификован је као починилац смртоносне пуцњаве у којој је убијен Карлос Алберто Манзо Родригез, градоначелник града Уруапана, током јавног догађаја у западној мексичкој држави Мичоакан прошлог викенда, саопштио је данас државни тужилац.
Форензички тестови потврдили су да је починилац тинејџер Виктор Мануел Убалдо, кога су касније ликвидирале безбедносне снаге на лицу места у покушају да заштите Манца.
Убалда су у среду идентификовали чланови породице, преноси Ројтерс.
Тужилаштво у Мичоакану је саопштило да су у инцидент били укључени и други појединци.
"Важно је поново нагласити да су форензичка испитивања која су обављена на телу Виктора Мануела, нарочито тест на натријум-родизонат, била позитивна, што потврђује претпоставку о материјалној одговорности", рекао је тужилац Карлос Торес, додајући да је убиство вероватно повезано са организованим криминалним групама.
Торес је напоменуо да су исти тестови показали да је младић често конзумирао метамфетамин.
Његови рођаци су потврдили да је Убалдо напустио дом недељу дана пре напада.
Стручњаци су за Ројтерс рекли да криминалне групе у Мексику све чешће обучавају и користе малолетнике за извршење кривичних дела, обично жртве породичног насиља и занемаривања.