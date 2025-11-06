БИО ЈЕ АТРАКЦИЈА У КАФИЋУ Еутаназиран бабун Роберт којег су из забаве навукли на алкохол
BRISEL: Роберт, бабун који је развио зависност од алкохола, преминуо је у азилу за животиње „Zonegled“ у Влетерену, на западу Белгије.
Мајмун je у азил стигао у јуну, где је утврђено да је његова зависност настала након што је коришћен као атракција у једном кафићу у Генту, где је добијао пиво као награду за извођење трикова, преноси белгиски портал VRT.
Азил је примио Роберта заједно са још седам других бабуна, који су претходно били жртве илегалне трговине.
Све животиње су биле изложене злостављању и незаконитим условима живота.
Роберт је био посебно претрпео злоупотребе, а како каже неговатељица Нина Ванакер, држан је у кафићу како би забављао госте.
„Држали су га у кафићу ради забаве. Ту су му давали пиво или друга алкохолна пића као награду када би извео трик. Тако је Robert развио зависност од алкохола. Срећом, овакве праксе су ретке, али нажалост, и даље се дешавају“, рекла је она.
Његово здравствено стање се погоршало, а у септембру је Роберт ослепео.
„Прво смо му дали још једну шансу, јер и слепи бабуни могу да имају леп живот. Али његово стање се брзо погоршало. Почео је да удара главом о предмете и да хода у круг без разлога. Због тога смо одлучили да га еутаназирамо“, додала је Ванакер.
У јуну је азил „Zonegled“ примио осам бабуна који су раније завршили код приватних лица кроз илегалну трговину, како би им пружили сигурно уточиште у парку за дивље животиње.