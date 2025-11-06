УЖАС НА КОРЗИЦИ: Мушкарац убијен на улици пред очима свог деветогодишњег сина
ПАРИЗ: Четрдесетшестогодишњи мушкарац убијен је вечерас из ватреног оружја у Горњој Корзици у јужној Француској док се враћао кући са својим дететом и још једном одраслом особом, према саопштењу тужиоца из Бастије, главног града Корзике.
"Око 18.30, мушкарац је више пута упуцан док се враћао кући у Гизоначији, у пратњи свог детета и рођака", рекао је јавни тужилац Бастије Жан-Филип Навар.
Како је навео, жртва је имала "вишеструке прострелне ране" и била је у критичном стању, а преминула је од задобијених повреда непосредно пре 21 час, преноси Фигаро.
Јусуф ел Асијуи, гипсар, био је мета напада испред своје куће од стране двојице маскираних мушкараца, док се друга одрасла особа и деветогодишњи син жртве успели да се сакрију, рекао је извор близак.
Наводно је у прошлости био повезан са породицом која је припадала криминалној банди у источним равницама, али се очигледно дистанцирао од њих, додао је извор.
Ово је девето убиство на Корзици у 2025. години.
Корзика има највећи број убистава по глави становника у Француској, са 18 убистава и 16 покушаја убистава у 2024. години за популацију од 355.000 људи.