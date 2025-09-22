(ВИДЕО) Људи масовно дају отказе, распродају имовину и аутомобиле СУТРА ЈЕ ДАН Д Стигло језиво пророчанство: ЗЕМЉА ЋЕ ПОСТАТИ НЕПРЕПОЗНАТЉУВА
Из Јужне Африке долази још једно пророчанство о крају света – пастор Џошуа Мхлакела тврди да ће се Земља већ 23. и 24. септембра 2025. године "трести толиком снагом" да ће постати непрепознатљива.
Његове речи изазвале су панику, па су поједини верници дали отказ на послу, док су други продали аутомобиле уверени да им више неће бити потребни.
Пророчанство повезано с Рош Хашаном
Гостујући на Јутјуб каналу CENTTWINZ TV, Мхлакела је изјавио да ће Бог управо на јеврејску Нову годину, Рош Хашану, доћи да "спаси хришћане из света". Тај празник се у пророчком тумачењу повезује са "узнесењем", односно Христовим повратком. Пастор тврди да ће догађај бити толико снажан да ће изазвати потресе широм планете.
Узнесење је пред нама, хтели то или не. Видео сам Исуса како седи на престолу и чуо га јасно како говори: Долазим ускоро, изјавио је Мхлакела.
Пророчанство се убрзо проширило друштвеним мрежама, а на ТикТоку је постао виралан тренд под ознаком #RaptureTok. Неки верници чак моле Бога да им дозволи да поведу и своје псе у небо.
Појединци су отишли и корак даље – дају отказе, распродају имовину и припремају "пакете помоћи" за оне који ће, по њиховом веровању, остати на Земљи после "узнесења".
Стендап комичар Кевин Фредерикс исмејао је идеју прецизног датума, истичући да, ако је догађај "дефинитивно" 23. септембра, поставља се питање – у којој временској зони? "Земља има 24 временске зоне, а по неким рачунањима чак 38. Ако нико не зна ни дан ни сат, како онда пастор зна тачан датум?" пита се Фредерикс.
"Продао сам ауто, идем кући, код Оца на небу"
Тиктокер Тилахун Десалегн, који има преко 25.000 пратилаца, објавио је да је продао свој аутомобил јер му "више неће бити потребан". "Идем кући, код Оца на небу," рекао је.
Ипак, додао је и план Б – ако 23. и 24. септембар прођу, а ништа се не догоди, 25. септембра ће снимити извињење и признати да је вероватно био преварен.
Као и у многим претходним пророчанствима о "смаку света", остаје питање – да ли ће се нешто заиста догодити, или ћемо и ову најаву додати на листу промашених датума, пише 24 седам.