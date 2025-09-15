СРБИЈА У ЦЕНТРУ ЗБИВАЊА
КРЕМАНСКО ПРОРОЧАНСТВО БУДИ СТРАХ И НАДУ Тарабићи предвидели шта нас чека 2026.
Тарабићи су пре 150 година предвидели ломове који нас чекају у 2026. години. Ево шта су записали и како се то данас обистињује.
Пророчанство из Кремне можда се већ обистињује пред нашим очима. Ево шта су Тарабићи предвидели за 2026. и како то данас изгледа.
У селу Кремна, скривеном међу планинама Златибора и Таре, пре више од 150 година живели су Милош и Митар Тарабић – неписмени сељаци са даром да „виде даље“. Њихова пророчанства, записана руком свештеника Захарије Захарића, и данас буде радозналост, нарочито када се помену године великих ломова. А 2026. се све чешће помиње као таква.
Шта су заправо предвидели?
Тарабићи су говорили о свету који ће се „ломити као стакло“, о ратовима који се воде „изнад наших глава“, о технологији која ће „људе зближити, али и отуђити“. Њихове речи, иако без тачних датума, често се тумаче као пророчанства о светским сукобима, распаду система, па чак и о доласку „новог цара са истока“ који мења ток историје.
Србија у центру збивања
У записима се помиње да ће „мали народ на брдима“ бити поштеђен великих разарања, али ће имати кључну улогу у духовном буђењу света. Неки тумаче да се то односи управо на Србију, која ће, како кажу, „понудити светлости онима који су у мраку“. Да ли је то само метафора или озбиљна порука?
Магнетна котлина и чудне појаве
Креманска котлина, према истраживањима Семира Османагића, има девет магнетних кругова који утичу на технологију и људску свест. Мештани тврде да се авиони губе на радару, да се осећа необична енергија, а камен из тог краја користи се за исцељење. Да ли је то само локална легенда или део ширег феномена?
Истина, мит или народна потреба за надом?
Књига „Креманско пророчанство“, коју је између два светска рата објавио Радован Казимировић, бележи око 60% остварених предвиђања. Остало је још 40% – међу којима је и оно што се везује за 2026. годину. Скептици тврде да су пророчанства накнадно прилагођавана, али народ и даље верује. Јер у времену несигурности, свака нада има своју вредност.