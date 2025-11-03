ВАШ GMAIL МОЖДА НИЈЕ БЕЗБЕДАН! Ево како да проверите да ли сте жртва ХАКЕРСКОГ НАПАДА
Ако користите Gmail, време је да проверите безбедност свог налога. Према најновијим подацима, више од 180 милиона лозинки процурело је на интернет, а Google саветује корисницима да одмах промене лозинку и укључе двофакторску верификацију.
Иако Google тврди да Gmail сам по себи није хакован, милиони адреса које користе Gmail налог нашли су се међу компромитованим подацима. Упозорење је стигло након што је безбедносни истраживач Трои Хант, творац сервиса Have I Been Pwned, објавио да је у најновијем хакерском таласу процурело више од 180 милиона корисничких лозинки.
Ова платформа омогућава свима да провере да ли се њихова адреса нашла у некој познатој бази података хакованих налога. Довољно је да посетите сајт хавеибеенпwнед.цом, унесете своју имејл адресу и одмах ћете сазнати да ли су ваши подаци компромитовани. Ако видите црвену ознаку, то значи да би требало одмах да промените лозинку.
Шта каже Google
Kомпанија тврди да није реч о директном нападу на Gmail, већ о базама података које сакупљају украдене лозинке са различитих сајтова. Ипак, Google упозорава кориснике да не игноришу вест и да предузму мере заштите.
Из компаније поручују да корисници могу додатно да се заштите укључивањем 2-степ верификације и коришћењем пасскеy опције, која је сигурнија од класичних лозинки. Google такође препоручује редовно мењање лозинки, нарочито ако су једноставне или коришћене на више сајтова.
Ако ваша лозинка спада у категорију слабих, најбоље је да је одмах замените нечим комплекснијим. На пример, лозинка “шифра” може постати далеко безбеднија ако је запишете као Ш1фр@.
На крају, активирање двофакторске верификације остаје најефикаснији начин заштите. Ова опција спречава приступ налогу без додатне потврде преко другог уређаја, што значајно смањује ризик од крађе података.
Извор: Телеграф