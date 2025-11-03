КО СЕ БУДИ У ПОЛА НОЋИ НЕ ТРЕБА ДА БРИНЕ! Људи су некада спавали „двократно“, ЕВО зашто се то искоренило
Континуиран сан је савремена навика, а не еволуциона константа, што би могло да објасни зашто се многи људи и даље буде у три ујутру и питају да ли нешто није у реду.
Можда помаже да знате да је та навика дубоко укорењена у нама.
Већи део људске историје осмочасовни непрекидан сан није био уобичајен. Уместо тога, људи су обично спавали у два дела током ноћи, често названа први и други сан.
Сваки од ових циклуса сна трајао је неколико сати, а раздвајао их је период будности од сат или више, усред ноћи. Историјски записи из Европе, Африке, Азије и других делова света описују како су, након мрака, породице рано одлазиле у кревет, затим се око поноћи будиле на извесно време, пре него што би се поново успавале до зоре.
Подела ноћи на два дела вероватно је мењала доживљај времена. Тихи интервал давао је ноћи јасну средину, што је могло да скрати зимске вечери и учини их лакшим за подношење.
Поноћни интервал није био „мртво време“, то је било примећено време, које је обликовало начин на који се доживљавају дуге ноћи.
Неки су устајали да обаве послове, као што је потпаљивање ватре или провера стоке. Други би остајали у кревету да се моле или размишљају о сновима које су управо сањали. Писма и дневници из предпољопривредних и прединдустријских периода помињу да су људи тих тихих сати читали, писали или чак тихо проводили време са породицом или комшијама. Многи парови користили су овај поноћни период будности за интимност.
Литература још од античких времена, укључујући грчког песника Хомера и римског песника Вергилија, садржи осврте на „час који окончава први сан“, што указује на то колико је двофазни сан био уобичајен.
Како смо изгубили „други сан“
Нестанак другог сна догодио се у последња два века услед дубоких друштвених промена.
Вештачко осветљење је један од разлога. У 1700-им и 1800-им годинама, најпре уљане лампе, затим гасне лампе, а на крају и електрична светла, почела су да претварају ноћ у корисно време за будност. Уместо да иду у кревет недуго након заласка сунца, људи су почели да остају будни дуже у вечерњим сатима под светлом лампи.
Биолошки, јако светло ноћу такође је померило наш унутрашњи сат (циркадијални ритам) и учинило да тело мање тежи буђењу након неколико сати сна. Време излагања светлу је важно. Обично „собно“ светло пред спавање потискује и одлаже мелатонин, што помера почетак сна на касније.
Индустријска револуција трансформисала је не само начин на који су људи радили, већ и начин на који су спавали. Радно време фабрика подстицало је један, јединствени блок сна. До почетка 20. века, идеја о осам непрекинутих сати сна заменила је вековима стар ритам двофазног спавања.
У вишенедељним студијама сна које симулирају дуге зимске ноћи у мраку, без сатова и без вечерњег светла, људи у лабораторијским условима често заврше тако што усвоје двофазни сан са мирним периодом будности.
Студија из 2017. године о пољопривредној заједници на Мадагаскару без електричне енергије открила је да људи и даље углавном спавају у два сегмента, будећи се око поноћи.
Дуге, тамне зиме
Светлост подешава наш унутрашњи сат и утиче на то колико брзо осећамо да време пролази. Када ти сигнали ослабе, као зими или под вештачким осветљењем, ми се „одлажемо“ и губимо у времену.
Зими, касније и слабије јутарње светло отежава усклађивање циркадијалног ритма. Јутарња светлост је посебно важна за регулисање циркадијалних ритмова јер садржи више плаве светлости, која је најефикаснија таласна дужина за подстицање производње кортизола и потискивање мелатонина.
У лабораторијама за изолацију од времена и у студијама у пећинама, људи су живели недељама без природне светлости или сатова, или чак у потпуној тами. Многи су у тим студијама изгубили појам о протеку дана, што показује колико се лако време „разлије“ без светлосних сигнала.
Слична искривљења дешавају се у поларној зими, где одсуство изласка и заласка сунца може учинити да време делује као да је „одложено“. Људи који живе у високим географским ширинама и дугогодишњи становници са стабилним рутінама често се боље прилагођавају поларним циклусима светла од краткорочних посетилаца, али то варира од популације до популације и од контекста до контекста.
Становници се боље прилагођавају када заједница дели редован дневни распоред, на пример. Студија из 1993. о исландској популацији и њиховим потомцима који су емигрирали у Канаду показала је неуобичајено ниске стопе сезонског афективног поремећаја током зиме. Студија је указивала да генетика може помоћи овој популацији да се носи са дугом арктичком зимом.
Истраживање Лабораторије за еколошку временску когницију на Универзитету Кил показује колико је снажна веза између светла, расположења и доживљаја времена.
Заједно са својим колегама, предавач на Универзитету Кил Дарен Роудс је у амбијенту виртуелне реалности ускладио сцене из Уједињеног Краљевства и Шведске по амбијенту, сигналима светла и дневном времену.
Учесници су гледали шест снимака од по око два минута. Проценили су да су двоминутни интервали трајали дуже у вечерњим или тамнијим сценама у поређењу са дневним или светлијим сценама. Ефекат је био најјачи код учесника који су пријавили слабо расположење.
Нови поглед на несаницу
Стручњаци за спавање истичу да су кратка буђења нормална, и често се јављају при преласку из једне фазе сна у другу, укључујући и близу РЕМ фазе, која је повезана са живописним сновима. Важно је како реагујемо
Мозговни доживљај трајања је „еластичан“ – анксиозност, досада или слабо светло обично чине да време спорије пролази, док ангажованост и смиреност могу „скратити“ осећај трајања. Без оног интервала када бисте устали, нешто радили или поразговарали са партнером, буђење у три ујутру често чини да време делује споро. У том контексту пажња се усмерава на време, па минуте које пролазе могу изгледати дуже.
Когнитивно-бихевиорална терапија за несаницу (КБТ-И) саветује људима да напусте кревет након отприлике 20 минута будности, да се баве тихом активношћу при пригушеном светлу, као што је читање, и да се врате у кревет када постану поспани.
Стручњаци за сан такође предлажу да се сат окрене или прекрије и да се одустане од мерења времена кад имате проблем са спавањем. Мирно прихватање будности, удружено са разумевањем како наш ум доживљава време, можда је најпоузданији начин да се поново утоне у сан.