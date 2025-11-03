(ВИДЕО) ШОК КОД ЛАС ВЕГАСА! У пустињи нађено 300 хрпа пепела, потпуна неверица кадa је тајна разоткривена
Необично откриће у пустињи, недалеко од Лас Вегаса, запањило је локалне власти и мештане.
Необично откриће у пустињи, недалеко од Лас Вегаса, запањило је локалне власти и мештане.
У сувом, забаченом пределу, близу градића Серчлајт, пронађено је више од 300 уредно сложених хрпа пепела.
На први поглед, нико није знао о чему се ради, преноси „Сан“ (The Sun).
Призор је изгледао сабласно - мале сиво-беле гомиле распоређене на песку, без трагова пожара или експлозије. Полиција је оградила подручје и покренула истрагу, док су стручњаци покушавали да утврде порекло мистериозног пепела.
Пустиња крила тајну
Након детаљне анализе, дошло се до шокантног открића. Реч је о људском пепелу које је неко оставио усред недођије! На појединим местима су пронађени и разбијени фрагменти урни.
Локални медији преносе да је избројано чак 315 хрпа кремираних остатака, који су завршили у пустињи на непознат начин. Истражитељи верују да је у питању незаконито масовно одлагање пепела, за које би могла бити одговорна неименована - недавно затворена, погребна кућа.
Непозната имена покојника
Закон дозвољава расипање пепела на приватним површинама, али забрањује одбацивање људских остатака на овакав начин. Иако идентитети покојника нису познати, сматра се да су живели у јужној Невади.
На лице места је упућен тим из погребне куће „Палм мортуарис енд семетериз“ (“Palm Mortuaries and Cemeteries”), који је прикупио и обезбедио пронађени пепео. Они планирају да их положе у заједничку крипту на локалном гробљу, како би породице могле да им одају пошту.
“Важно је да ови људи не буду заборављени. Желимо да им пружимо достојанствено место и поштовање које заслужују“, казали су надлежни.