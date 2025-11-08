ЛЕТИШ И СКРОЛУЈЕШ Од следеће године бесплатан интернет у авионима
ЛОНДОН: Авио компанија Бритиш Ервејз постигла је споразум са сателитском мрежом Старлинк Илона Маска како би од наредне године обезбедила бесплатан "Wi-fi" у својим авионима.
Овај споразум је део дигиталне трансформације британске авио компаније вредне 7,9 милијарди евра, преноси Јуровикли. Најављени споразум је део стратегије матичне компаније International Airlines Group’s (IAG), у чијем саставу су поред Бритиш Ервејза и Иберија, Аер Лингус, Вуелинг и ЛЕВЕЛ, чији циљ је да у преко 500 авиона обезбеди бесплатан приступ интернету.
Сателити Старлинка у ниској Земљиној орбити омогућавају брзе и стабилне интернет везе чак и током лета преко океана, што је огромно побољшање у односу на традиционалне сателитске системе. Путници ће током читавог лета моћи да гледају филмове на стриминг платформама, обављају видео састанке, шаљу велике фајлове, или буду у контакту са породицом.
Ривали Бритиш Ервејза, попут компанија Јунајтед Ерлајнз и Ер Франс, већ су увели Старлинков "Wi-fi", али одлука британске компаније да интернет буде потпуно бесплатан поставља нове стандарде, наводи Јуровикли.
Из компаније Бритиш Ервејз је саопштено да неће бити потребна никаква регистрација или програм лојалности. Путници ће једноставно након уласка подесити своје уређаје на режим ради у авиону, укључити "Wi-fi" и изабрати мрежу “Бритиш Ервејз Wi-fi", а затим се директно повезати на њу.
Фаза инсталације почеће 2026, а међу првим авионима који ће добити бесплатан "Wi-fi" биће Ербасов А320 и Боинг 777 и 787.