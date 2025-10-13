ЛИЧИ НА ГРИП Огласио се Батут: Највећи број оболелих међу малишанима до 4 године! Ево шта кажу бројке, ДА ЛИ ЈЕ СРБИЈА НА ПРАГУ ЕПИДЕМИЈЕ
БЕОГРАД: Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" саопштио је данас да су на територији Србије од 29. септембра до 5. октобра забележена 6.193 случаја обољења слична грипу.
Према подацима, ови регистровани случајеви су са инциденцијом од 92,9/100.000 становника.
Највећи број оболелих је у узрасној групи од нула до четири године, а затим у узрасној групи од пет до 14 година.
Батут наводи да показатељи географске раширености указују да је активност уобичајена за ванепидемијски период и да је интензитет клиничке активности на основном нивоу, испод епидемијског прага.
Епидемиолошки надзор над грипом у сезони 2025/2026. започео је 29. септембра 2025. године недељним праћењем и извештавањем у складу са дефиницијама случаја, из надзорних јединица на територији надлежности, у дефинисаном временском периоду, а у посматраном периоду континуирано се спроводи мониторинг епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења.
Такође, у току 40. извештајне недеље нису потврђени лабораторијски случајеви оболевања од грипа.
Како наводи Батут, у току 40. извештајне недеље, према подацима сентинелног надзора над акутним респираторним инфекцијама регистровано је укупно 10.654 случаја акутне респираторне инфекције (АРИ).
Батут наводи да што се тиче, епидемиолошке ситуације у земљама Европске уније (ЕУ), обољења слична грипу присутна су у Турској, а АРИ у Естонији, Литванији, Русији и Шпанији, према подацима Светске здравствене организације (СЗО).