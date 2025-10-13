overcast clouds
Грчка се поново затресла! ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ЈУГ ЗЕМЉЕ

13.10.2025. 22:51 22:54
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
грчка
Фото: pexels.com

Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забележен је у понедељак, 13. октобра 2025. године у 21.32 часова, на подручју јужног дела Грчке.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 36.7598 и дужине 21.7558 у мору недалеко од обале Пелопонеза.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 15.7 километара испод површине земље, пише Блиц.
 

земљотрес у Грчкој потрес
Вести Свет
