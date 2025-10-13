У СРБИЈИ СЕ ПОНОВО ТРЕСЕ ТЛО Два земљотреса за само неколико сати
13.10.2025. 08:08 08:18
Коментари (0)
Рано јутрос забележен је земљотрес у Србији магнитуде 1,6 степени Рихтера који је погодио околину Бајине Баште.
Према подацима Републичког сеизмолошког завода Србије, потрес је регистрован у 6.17 часова у месту Брезовице.
Истовремено, синоћ нешто после поноћи, у 00.11 часова, тресло се тло у близини Ваљева - исти интензитет, 1,6 степени Рихтера.
Оба подрхтавања су веома слаба и ретко доводе до материјалне штете.
Детаљи два земљотреса у Србији
Јутарњи земљотрес: 6.17 у месту Брезовице, око Бајине Баште, ноћни потрес: 00.11 у близини Ваљева, јачина оба потреса: 1,6 степени Рихтера
Интензитет је толико низак да је мала вероватноћа да су осетили и становници.
РСЗ наводи да овакви потреси врло ретко изазивају стварне последице.