У СРБИЈИ СЕ ПОНОВО ТРЕСЕ ТЛО Два земљотреса за само неколико сати

13.10.2025. 08:08 08:18
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: freeimages.com

Рано јутрос забележен је земљотрес у Србији магнитуде 1,6 степени Рихтера који је погодио околину Бајине Баште.

Према подацима Републичког сеизмолошког завода Србије, потрес је регистрован у 6.17 часова у месту Брезовице. 

Истовремено, синоћ нешто после поноћи, у 00.11 часова, тресло се тло у близини Ваљева - исти интензитет, 1,6 степени Рихтера. 

Оба подрхтавања су веома слаба и ретко доводе до материјалне штете.

Детаљи два земљотреса у Србији

Јутарњи земљотрес: 6.17 у месту Брезовице, око Бајине Баште, ноћни потрес: 00.11 у близини Ваљева, јачина оба потреса: 1,6 степени Рихтера

Интензитет је толико низак да је мала вероватноћа да су осетили и становници. 

РСЗ наводи да овакви потреси врло ретко изазивају стварне последице.

(k1info.rs)

земљотрес
