„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
ПЕТОРО ОКРИВЉЕНИХ ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АЛЕКСАНДРА ЈУРИШИЋА Потврђена оптужница за убиство у Сремској Митровици
Сремскомитровачки Виши суд донео је Решење о потврђивању оптужнице коју је Више јавно тужилаштво подигло против петорице која се терете за убиство Александра Јуришићa (34), али, како „Дневник” сазнаје, које још увек није правоснажно.
Оптужница је подигнута против окривљеног С. Б. (42) из Вашице због кривичног дела тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривичног дела фалсификовање истраге, затим против окривљених М. М. (32) из места Међаши у Босни и Херцеговини и М. Т. (34) из Лаћарка због кривичног дела тешко убиство у помагању, као и против окривљеног С. К. (32) с пријављеним пребивалиштем у месту Воћњак и боравиштем у Бијељини, због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела, а против окривљеног М. П. због кривичног дела тешко убиство у потстрекивању.
Иза решетака
Окривљени С. Б., М. М., М. Т. и М. П. се од хапшења налазе иза решетака, а притвор им је последњи пут продужен до 2. новембра.
Брутално убиство Александра Јуришића догодило се 17. јануара око 18.30 часова испред породичне куће жртве у Сремској Митровици, а С. Б., М. М., М. Т. и С. К. су ухапшени неколико дана касније, док је М. П. лишен слободе у Босни и Хецеговини и потом изручен надлежним органима Републике Србије.
Подсетимо, у „Београду на води“ ухапшен је С. Б. и том приликом је полиција код њега пронашла пиштољ. Осим њега, тада је приведен и држављанин Босне и Херцеговине М. М., за којим је Интерпол у Бечу расписао међународну потерницу за кривично дело у вези са дрогом, док је у Сремској Митровици слободе лишен М. Т.
Осумњичен и за покушај убиства
С. Б. се, како су рекли у МУП-у након његовог хапшења, сумњичи и за покушај убиства Д. К. (58) из Бачке Паланке. На њега је у јулу 2024. године, у Улици 20. октобра у Бачкој Паланци, испаљено неколико хитаца, који су га погодили у ногу, наневши му прострелну рану на бутини.
– Полиција је оперативним радом открила станове које су користили осумњичени, у Сремској Митровици и Београду, где су се, како се сумња, скривали С. Б. и М. М., који се сумњичи за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела тешко убиство – навео је након хапшења министар унутрашњих послова Ивица Дачић.