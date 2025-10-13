ЗДРАВСТВО У ХАОСУ, ЛЕКАРИ ОДЛАЗЕ Хрватски здравствени систем пред пуцањем
Хрватско здравство суочава се са озбиљним проблемима кадрова, а нови Национални план специјализација за период 2025.–2029., који је министарство упутило у јавно саветовање, не задовољава све потребе, упозоравају струковне организације.
План предвиђа укупно 3.584 специјализације, с највише места за породичну медицину, хитну медицину, педијатрију, гинекологију и психијатрију, док је за клиничку радиологију предвиђено 100 специјализација. Циљ плана је равномернија доступност лекара у целој земљи, посебно у примарној заштити и руралним подручјима.
Хрватска лекарска комора (ХЛK) и Kоординација хрватске породичне медицине (KоХОМ) упозоравају, међутим, да број специјализација у породичној медицини и даље неће бити довољан. Тренутно недостаје 286 породичних лекара, а готово 900 њих је старије од 60 година, од којих је 318 старије од 65 и већ би могли у пензију, али остају у ординацијама због пацијената.
"Жртве система нису само лекари него и пацијенти"
Младе лекаре од ове гране одбијају лоши радни услови, административни терет и премале плате у односу на друге специјалисте.
- Жртве таквог система нису само лекари него и пацијенти - поручују из KоХОМ-а.
Анализа ХЛK-а показује да нови план предвиђа смањење квота у неким дефицитарним специјализацијама у односу на актуелни план – педијатрија 16 одсто мање, клиничка радиологија преполовљена, а хитна медицина готово двоструко мање специјализација. Kомора истиче да само расписивање места није довољно и предлаже стимулативне мере попут бољих плата, решења стамбених питања, менторства и боље организације рада. Такође, заговара закон о радноправном статусу лекара и национални систем специјалистичког усавршавања под надзором ХЛK-а.
С друге стране, Удружење послодаваца у здравству Хрватске (УПУЗ) план оцењује позитивно, истичући да ће предвиђени број специјализација, укључујући уже специјализације, омогућити континуитет здравствене заштите и надокнаду одласка кадрова у пензију.
- Важно је да се приликом планирања водило рачуна о територијалној расподели и нивоима здравствене заштите. Посебну пажњу потребно је посветити примарној заштити која је темељ здравственог система, а где ће у наредним годинама због природног одласка у пензију бити најизраженија потреба за надокнадом кадрова - каже директор УПУЗ-а Дражен Јурковић.