ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВУЧИНИЋ О ГОДИШЊИЦИ ОД ПАДА НАДСТРЕШНИЦЕ Апеловала на Тужилаштво: Ишла сам да дам крв тог дана,а Мила Пајић ме је напала! Без насиља обележити 1. новембар
Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучинић говорила је за Еуроњуз о атмосфери у Новом Саду пред обележавање надстрешнице, лажним вестима које се пласирају, као и о новим пројектима у граду.
Она је нагласила да за Нови Сад и целу државу није био лак период у претходних 11 месеци.
-Све државне институције, на челу са председником Вучићем, захтевали су да сви одговорни буду кажњени. То је био захтев од републичког до локалног нивоа. С друге стране имамо прве реакције друге стране које су ишле са оштром реакцијом која је је изазвала поделу у друштву. Мени је лично драго што се велики број грађана Новог Сада и целе Србије тихо устао против блокада. Председник државе је понудио дијалог, они на то нису реаговали. Приближава се годишњица од тог најтрагичнијег догађаја за град Нови Сад и било би у реду да се на адекватан начин, без насиља, обележи 1. новембар- навела је Вучинић.
Председница Скупштине Града открила је да доста Новосађана има страх да ће тај датум прерасти у Мајдан и суграђанима послала јасну поруку.
-То се неће десити у Новом Саду, ми ћемо сачувати мир. Нема толеранције на насиље. У сусрет 1. новембру Скупштина Града је оформила одбор за подизање споменика настрадалима погинулима на Железничкој станици. За све предлоге решења споменика донеће одлуку тај одбор. Имамо ту разлику друге стране, која није хтела да предложи своје чланове. Они нису хтели да учествују у томе. Њихов однос је често карневалски- рекла је и додала да су стално у контакту са породицама жртава, од председника Вучића до бившег градоначелника и премијера Вучевића, заједно са градоначелником и њом.
Како је навела даље поприлично су изненађени новим информацијама које стижу из Тужилаштва.
-Апелујемо на Тужилаштво да буду независни и ураде посао до краја. Нико од нас није желео ништа да прикрије, али ово је отишло у правцу обојене револуције. Желимо да изађемо из тога и надам се да ћемо са обележавањем годишњице изаћи из тог круга. Ми смо дошли до неких нових информација после 10 месеци и за нас је то био шок, да је на снимцима човек који је од 1. новембра укључен у обојену револуцију. Његов ментални капацитет је мали, али зашто је он био на станици тог дана. Тужилаштво је само сат времена узело да истражује, зашто не 24 часа? Ми смо првог дана били окривљени за корупцију, да смо убице, а тужилаштво је дало налог да се очисти станица. Како је време пролазило, ми видимо озбиљну спрегу између дела Тужилаштва, неких универзитетских побуњеника и неких локалних опозиционих лидера- објаснила је.
Вучинић је поделила и срамотну ситуацију која се догодила само неколико сати од пада надстрешнице.
-Када је пала надстрешница ја сам ишла да дам крв, а мене је на тим степеницама Завода за трансфузију напала Мила Пајић. Викала је да поднесем оставку. Како је Мила Пајић могла то три сата након пада надстрешнице да виче такве ствари? Ми захтевамо од Тужилаштва све одговоре. Требало је нама доста времена да изађемо из стања шока. Морамо да се на адекватан начин сећамо жртава, да наставимо да живимо. Нови Сад ће то увек да памти и увек ћемо бринути о члановима њихове породице, али морамо да гледамо да не станемо. Ми у Новом Саду добијамо 15. фабрику за 13 година- казала је.
Она је истакла и да ће Град Нови Сад организовати обележавање 1. новембра, али да желе да то прође у мирној и достојанственој атмосфери.
-Мржња и насиље никоме ништа добро није донело. Били су и на мојој кући и никада нисам веровала да ће ми се десити та ситуација зато што другачије мислим. Ту су се смучили грађанима. Видимо њихову политику без лица- истакла је Вучинић.
Председница Скупштине осврнула се и на лажне вести, за које је навела да ће се нажалост све више појављивати како се ближи 1. новембар.
-Да се тунел обрушио је лажна вест и надам се да ће ти људи који се баве оваквим спиновима имати дозу друштвене одговорности. Очекујемо да ће таквих лажних вести бити до 1. новембра, нажалост.