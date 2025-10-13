few clouds
Проф. др Славиша Недељковић: Циљ је да створимо институцију која ће бити ослонац националног идентитета

13.10.2025. 09:50 09:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Политика
Фото: Приватна архива

Оснивање Факултета српских студија у Нишу представља историјски корак у јачању хуманистичких и идентитетских наука у Србији, изјавио је за Политику онлајн проф. др Славиша Недељковић, историчар и будући вршилац дужности декана ове нове високошколске установе.

„Факултет српских студија биће научно-образовна институција од националног значаја, посвећена очувању, истраживању и афирмацији српске историје, језика, књижевности, културе и духовног наслеђа. Ниш је, као историјско и културно средиште југоисточне Србије, природно место за оснивање водећег центра хуманистичких и идентитетских студија у нашој земљи“, истакао је проф. Недељковић.

Подршка државе и национални значај

Према његовим речима, у времену изразито неповољних демографских кретања и снажних глобалних културних утицаја, оснивање оваквог факултета представља једини начин да се идентитетске дисциплине сачувају, обнове и институционално учврсте.

„Према Студији изводљивости, планирано је да се сви студенти који буду уписали Факултет српских студија школују на терет буџета Републике Србије, јер је реч о малим групама и угроженим научним дисциплинама од посебног националног значаја“, објаснио је Недељковић.

Он је додао да је државна подршка овом пројекту „важан корак у јачању институционалних основа националног идентитета и дугорочном неговању вредности које чине суштину српског културног простора“.

„Задовољни смо што Влада Републике Србије препознаје значај идентитетских наука и показује одговорну националну политику усмерену на очување наше културне, духовне и језичке посебности“, поручио је он.

Тим и визија развоја

У привременој управи Факултета, поред проф. Недељковића као вршиоца дужности декана који долази са Одељења за историју, биће и колеге са србистике и руског језика – редовни професори др Нада Јовић и др Дејан Марковић.

„То је тим који поседује велико искуство, академски интегритет и јасну визију развоја нове институције“, нагласио је он.

Детаљним планом предвиђено је да се развој Факултета, осим унапређењем постојећих студијских група, одвија и кроз акредитацију нових студијских програма – пре свега студија безбедности и студија културологије.

„Планирамо и оснивање Научно-истраживачког центра за српске студије, који ће имати неколико одсека, попут националне историје и славистике. Славистика ће бити једно од наших важних усмерења, због чега ће садашње Одељење за руски језик и књижевност бити преименовано у Одељење за славистику“, најавио је проф. Недељковић.

Образовање у служби идентитета

Факултет српских студија, како је истакао, биће место где ће се образовати генерације младих људи који разумеју своју прошлост, културу и језик, али су истовремено спремни да одговорно и критички промишљају савремено доба.

„Ова институција треба да представља чврст ослонац дугорочној националној стратегији у области хуманистике, културе и образовања и да својим радом значајно допринесе научној, културној и духовној снази Србије“, закључио је проф. др Славиша Недељковић.

образовање Ниш факултети
