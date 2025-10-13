ЕВРОПА СУЗИЛА КАПИЈЕ Теретњаци на излазу чекају најдуже на Батровцима и Шиду - 180 минута

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 17.00 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док се на теретним терминалима на излазу из земље возила задржавају највише 180 минута.

На граничним прелазима Градина и Бездан, на излазу, теретна возила се задржавају 60 минута, на Сремској Рачи и Келебији 120 минута, а на Батровцима и Шиду 180 минута.

На наплатним станицама нема задржавања, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).