ЕВРОПА СУЗИЛА КАПИЈЕ Теретњаци на излазу чекају најдуже на Батровцима и Шиду - 180 минута

13.10.2025. 18:33 18:39
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: youtube prinstcrin/ Newsmax Balkans

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 17.00 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док се на теретним терминалима на излазу из земље возила задржавају највише 180 минута.

На граничним прелазима Градина и Бездан, на излазу, теретна возила се задржавају 60 минута, на Сремској Рачи и Келебији 120 минута, а на Батровцима и Шиду 180 минута. 

На наплатним станицама нема задржавања, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Вести Друштво
