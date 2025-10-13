overcast clouds
СВЕЋОМ И ЦИГАРЕТОМ ИЗАЗВАО ПОЖАР! Троје деце хитно пребачено у болницу, ЕВО шта чека осумњиченом

13.10.2025. 18:23 18:31
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
полиција
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Јавни тужилац Трећег основног јавног тужилаштва у Београду дао је налог полицијским службеницима да донесу решење о задржавању и психијатријском вештачењу за окривљеног З.Ј. (47) због пожара који се догодио у ноћи 10. октобра у насељу "13 мај" у Земуну.

Како је наведено у саопштењу тужилаштва, постоји основана сумња да је окривљени извршио кривично дело Изазивање опште опасности.    

Према до сада утврђеном чињеничном стању, окривљени је свећом и упаљеном цигаретом изазвао пожар и тако изазвао опасност за имовину и за живот и тело људи, три малолетна детета којима је због удисања дима пружена лекарска помоћ.

Пре саслушања у тужилаштву окривљеног је прегледао лекар Хитне помоћи, након чега је јавном тужиоцу изјавио да не може да изнесе одбрану.

Имајући у виду постојање индиција да окривљени болује од душевне болести, Треће основно јавно тужилаштво у Београду је донело наредбу за психијатријско вештачење окривљеног, након чега је поднело предлог надлежном суду за смештање окривљеног у здравствену установу у сврху медицинског вештачења.

Трећи основни суд у Београду је донео предметно решење након чега је окривљени спроведен у Клинику за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", наведено је у саопштењу.

окривљени пожар психијатрија
Вести Хроника
