СВЕЋОМ И ЦИГАРЕТОМ ИЗАЗВАО ПОЖАР! Троје деце хитно пребачено у болницу, ЕВО шта чека осумњиченом
Јавни тужилац Трећег основног јавног тужилаштва у Београду дао је налог полицијским службеницима да донесу решење о задржавању и психијатријском вештачењу за окривљеног З.Ј. (47) због пожара који се догодио у ноћи 10. октобра у насељу "13 мај" у Земуну.
Како је наведено у саопштењу тужилаштва, постоји основана сумња да је окривљени извршио кривично дело Изазивање опште опасности.
Према до сада утврђеном чињеничном стању, окривљени је свећом и упаљеном цигаретом изазвао пожар и тако изазвао опасност за имовину и за живот и тело људи, три малолетна детета којима је због удисања дима пружена лекарска помоћ.
Пре саслушања у тужилаштву окривљеног је прегледао лекар Хитне помоћи, након чега је јавном тужиоцу изјавио да не може да изнесе одбрану.
Имајући у виду постојање индиција да окривљени болује од душевне болести, Треће основно јавно тужилаштво у Београду је донело наредбу за психијатријско вештачење окривљеног, након чега је поднело предлог надлежном суду за смештање окривљеног у здравствену установу у сврху медицинског вештачења.
Трећи основни суд у Београду је донео предметно решење након чега је окривљени спроведен у Клинику за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", наведено је у саопштењу.