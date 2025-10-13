Једна ствар је посебно опасна
РАСТУ ПРЕТЊЕ ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ Огласио се СЗО: Свака шеста инфекција је отпорна на антибиотике ЛЕКОВЕ СВЕ БРЖЕ “ТРОШИМО”
ЖЕНЕВА: Према данас објављеном извештају Светске здравствене организације (СЗО), отпорност инфекција на често коришћене лекове порасла је за више од 40 процената за последњих пет година.
У извештају који преноси Политико наводи се да је свака шеста потврђена бактеријска инфекција отпорна на антибиотике као и да стопе резистенције на лекове брзо расту, што представља све већу претњу јавном здрављу.
Од 2018. до 2023. године резистенција на антибиотике порасла је код више од 40 одсто праћених антибиотика, са просечним годишњим порастом од пет до 15 одсто, показао је извештај СЗО.
Глобални извештај о надзору резистенције на антибиотике пратио је 22 кључна антибиотика који се користе за лечење инфекција које изазива осам најчешћих бактеријских патогена, укључујући инфекције уринарног тракта и гонореју.
Због бактеријске антимикробне резистенције умрло је 1,27 милиона људи 2019. године, а то је допринело смрти још 4,95 милиона смртних случајева те године, наводи се у извештају.
Отпорност на антимикробне лекове надмашује напредак модерне медицине, угрожавајући здравље породица широм света. Како земље јачају своје системе за надзор антимикробне резистентности, морамо одговорно користити антибиотике и осигурати да сви имају приступ правим лековима, дијагностици гарантованог квалитета и вакцинама, рекао је генерални директор ЗСО Тедрос Адханом Гебрејесус.
Медијални ниво резистенције на антибиотике у Европи био је 10,2 процента, што је друга најнижа стопа у било ком региону, и испод је глобалног просека од 17,2 процента.
Највећа претња долази од грам-негативних бактерија, које доносе и најтеже бактеријске инфекције, наводи се у извештају.