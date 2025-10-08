ХАРА „САЛАТА ОД ВИРУСА“ Лекари подсећају да се грип НЕ ЛЕЧИ антибиотицима, а ОВО издвајају као КЉУЧНО у борби са сезонским болестима!
БЕОГРАД: Људи са добрим имунитетом остаће здрави чак и ако их нападне сезонски вирус, каже инфектолог Саша Божовић.
Шта год да изазива болест, наводи она, људе са добрим имунитетом неће погодити.
Ако је вама имунитет добар, неће бити проблема. Видите и сами, у породици се неко разболи и има тешку клиничку слику. Неко се уопште не разболи. Доктори се слабије разбољевају због прокужености, јер смо стално у контакту са болеснима, па наш организам направи антитела, рекла је она за Танјуг.
Педијатар Саша Милићевић додао је да се имунитет ствара још у мајчином стомаку.
Према његовим речима, имунитет зависи од тога шта нам мајка пренесе.
Од мајчиног имунитета зависи много. Наравно, и од очевог. Али, маме су важније у томе. Током живота и вакцине су јако важне да стекнемо имунитет. Оне нам омогућавају да не морамо да прележимо све, рекао је Милићевић за Танјуг.
Како каже, имунитет је веома различит, индивидуалан и ствара се током времена.
У том оснаживању, наводи Милићевић, највише нам помажу контакти са различитим клицама.
То не значи да ће неко ко је нон-стоп болестан, касније бити здрав. Ипак, тај контакт, то такозвано прокужавање је јако важно, јер на тај начин стичемо имунитет. Дакле, не треба децу држати по стакленим звоном, рекао је педијатар.
Божовић и Милићевић су се сложили да сада, када улазимо у сезону грипа, људи не смеју на своју руку да узимају антибиотике, јер се вируси којих има у овом периоду не лече антибиотицима.
Како су навели, од почетка школе нарочито је заступљена такозвана "салата од вируса", под чим се подразумевају рино вируси, респираторни, стомачни, ротавируси, аденовируси, као и мононуклеоза, које је ове године било много више него ранијиих година.