ЈЕСЕЊИ ВИРУСИ ВРЕБАЈУ! Сада је право време за јачање имунитета ОВИХ 6 корака могу вас САЧУВАТИ од грипа и прехладе
Октобар је идеално време за увођење или јачање здравих навика. Мале промене у исхрани, кретању и одмору могу значајно ојачати имунитет и помоћи нам да јесен проведемо здрави и пуни енергије.
За многе је октобар најлепши месец у години – дрвеће поприма топле нијансе наранџасте, црвене и жуте, а ваздух је свеж, али још увек пријатан. Ипак, уз све јесенске чари долази и мање пријатна страна: сезона респираторних вируса. Лекари упозоравају да је октобар кључно време за јачање имунолошког система.
"Иако здраве навике треба практиковати током целе године, пораст респираторних инфекција у јесен и зиму повећава ризик од обољења", објашњава др. Шерон Начман, специјалисткиња педијатријских заразних болести.
Како температуре опадају, све више времена проводимо у затвореним просторима, почињу путовања и породична окупљања, а деца доносе вирусе из школе. Све то ствара идеалне услове за ширење инфекција.
"Наша тела могу бити исцрпљена променом годишњих доба, па имунолошком систему треба додатна подршка како бисмо смањили ризик од прехладе, грипа или нечег озбиљнијег", напомиње др. Рај Дасгупта.
Уз то, алергени попут амброзије и полена додатно оптерећују дисајне путеве, а обичан кашаљ или кијање у затвореном простору може бити довољан за пренос вируса.
6 савета за снажнији имунитет у октобру
1. Вакцинација
Цео систем имунитета "тренира" се вакцинама. Стручњаци препоручују вакцину против грипа, а онима који испуњавају услове – и ажурирану вакцину против ЦОВИД-19. Старије особе и деца високог ризика могу имати користи и од заштите против респираторног синцицијалног вируса (РСВ).
2. Разноврсна и цјеловита исхрана
Витамини и минерали из воћа, поврћа, целовитих житарица и здравих масти пружају најбољу подршку имунитету. Медитеранска исхрана је одличан модел за одржавање здравља током јесени.
3. Одржавање хидратације
Вода помаже циркулацији, транспорту хранљивих материја и имунолошких ћелија, али и здрављу дисајних путева. Алкохол, с друге стране, слаби имунитет.
4. Квалитетан сан
Током сна тело производи хормоне и цитокине који јачају отпорност на инфекције. Искључите екране на време и осигурајте себи квалитетан одмор.
5. Смањите стрес
Дуготрајан стрес повећава кортизол, који слаби имунолошки систем. Помажу технике попут медитације, дубоког дисања или кратких дневних пауза.
6. Редовно вежбање
Умерена физичка активност (око 150 минута недељно) доказано јача отпорност организма и смањује ризик од инфекција. Ходање, бициклизам, јога или лагано трчање одлични су избори.