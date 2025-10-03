РОЂЕНДАНСКА ТАНДЕМСКА АВАНТУРА ЗАМАЛО ГА САХРАНИЛА Младић (25) преживео пад са 3.350 метара и данас поново корача
Британац Мајкл Дакин (25) чудом је преживео пад са 3.350 метара, у пустињи Неваде, а након што су заказала оба падобрана.
Он је скакао у тандему са 54-годишњим инструктором Џироном Понсом, који је такође остао жив, али у критичном стању, преноси New York Post.
Заказала опрема
Дакин је допутовао 17. септембра у САД како би скакао из авиона, а поводом свог рођендана. Авион је полетео са писте у округу Кларк.
Међутим, након скока, главни и резервни падобран су заказали, па су Дакин и инструктор ударили о тло при брзини од 70 км/ч, саопштила је полиција.
Након инцидента, обојица су пребачена хеликоптером у Универзитетски медицински центар у Лас Вегасу.
Задобио тешке повреде
Лекари су утврдили да Британац има вишеструке повреде, међу којима су прелом карлице, поломљена ребра, пробијено плућно крило и оштећење бубрега.
Његова девојка Исабел Клачер одмах је покренула GoFundMe кампању за прикупљање помоћи, како би се покрили високи трошкови лечења. До сада је обезбеђено готово 24.000 долара.
„Ово је било изузетно трауматично за њега, али и за породицу и пријатеље, јер је далеко од куће“, изјавила је.
Показује знаке опоравка
Инцидент у Невади истражује полиција Лас Вегаса, Удружење падобранаца и Федерална управа за авијацију.
Мајка повређеног Дакина је обавестила јавност да њен син полако показује знакове опоравка и да је почео да хода.
„Сазнали смо да има више унутрашњих прелома у леђима, ребрима и карлици него што смо мислили, али лекари верују да ће све то зарасти. Веома је позитиван, о њему брине одличан тим и заиста је захвалан свима на љубазности, порукама, разговорима и позивима”, додала је мајка.