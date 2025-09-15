НИЈЕ МУ СЕ ОТВОРИО ПАДОБРАН Погинуо познати бизнисмен у успону ЕВО КАКВУ ЈЕ ПОРУКУ ОБЈАВИО ПРЕД СМРТ (ВИДЕО)
Габријел Фарел, бизнисмен у успону, погинуо је у стравичној несрећи након што је скочио из авиона изнад Рио де Жанеира.
Габријел је скочио из авиона изнад плаже Резерва у Рио де Жанеиру када му се, како се наводи, падобран није отворио.
Тридесетједногодишњак је превезен у болницу где је преминуо од последица повреда.
Бизнисмен који је постао падобранац објавио је дирљиву објаву на друштвеним мрежама само дан пре него што је погинуо.
Поделио је видео на којем је приказан како трчи са својим псом на плажи Конрадо, уз натпис: „Вредновање живота је свакодневница. Бесплатно је, не сме се пропустити“.
Габријел је почео као квалификовани инжењер пре него што је напустио професију да би следио своју страст према кувању, основавши локално омиљени ланац пицерија Борда и Лења. Почео је као мобилна пицерија за догађаје, али се касније проширио на доставу пре него што је нарастао на преко 70 франшиза широм Бразила.
