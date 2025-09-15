clear sky
ЦРНОГОРЦИ ЗАДОВОЉНИ СЕЗОНОМ НА МОРУ! Будва и Котор имали РЕКОРДАН број туриста, а њихове комшије кукају и жале се

15.09.2025. 17:55 18:09
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/ B92.net
Фото: freepik, ilustracija

У Будви тренутно борави 32.566 гостију, што је пет одсто више него у истом периоду прошле године, показују незванични подаци локалне Туристичке организације од 11. септембра.

У хотелима у Црној Гори је забележено два одсто више туриста, док је у приватном смештају регистровано повећање од шест одсто.

Када је реч о структури гостију, у хотелима најбројнији су туристи из Израела, Велике Британије, Немачке, Белгије, Пољске, Србије, Русије, Естоније, Јерменије и Турске.

Приватни смештај најчешће бирају гости из Русије, Србије, Украјине, Босне и Херцеговине, Турске, Немачке, Пољске, Велике Британије, Азербејџана и Белорусије.

Фото: freepik, ilustracija

Хрвати се жале

Подсетимо, данас су изашли и резултати сезоне у Хрватској, а комшије не могу да се похвале сјајном сезоном.

Подаци Државног завода за статистику потврдили су оно што се недељама могло прочитати на друштвеним мрежама – сезона у Хрватској је много лошија него прошле године.

У Хрватској је у јулу 2025. године туристима било комерцијално доступно 421.000 соба, апартмана и кампова, што је три хиљаде мање него у јулу 2024. године, док је број кревета био исти – 1,1 милион, најновији су подаци Државног завода за статистику (ДЗС) Хрватске.

Црногорски бисер у топ-десет најлепших села на свету 

Реномирани магазин, у сарадњи са агенцијом "Unforgettable Travel Company", објавио је листу 50 најлепших села на свету и споменуо Црну Гору.

Међу десетинама села из целог света, изабрано је топ-10 локација које одузимају дах. Листа је заиста разнолика: од енглеских колиба, преко норвешких фјордова, па све до јапанских села под снегом.

Иако многима познат као град, Котор је уврштен међу села због своје величине и структуре – опасан зидинама и богат историјом, налази се у једном од најлепших залива Европе.

 

Црна Гора туризам туризам у хрватској смештај
Извор:
Tanjug/ B92.net
Пише:
Дневник
Вести Регион
