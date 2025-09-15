НЕТФЛИКС ДОКУМЕНТАРАЦ ГА УЧИНИО ПОЗНАТИМ...
(ВИДЕО) ЗАВОДИО ЖЕНЕ ПРЕТВАРАЈУЋИ СЕ ДА ЈЕ МИЛИЈАРДЕР "Tinder Swindler" Симон Левиев ухапшен у Грузији ПРЕВАРИО МИЛИОНЕ, У ЗАТВОРУ ПРОВЕО САМО 5 МЕСЕЦИ
Израелски држављанин Симон Левиев, познат као "Tinder Swindler", ухапшен је по доласку на Међународни аеродром у Батумију, другог по величини граду у Грзуији, саопштио је његов адвокат.
"Разговарао сам са њим након што је ухапшен, али још не разумемо разлог. Он је слободно путовао по свету", рекао је адвокат у изјави за израелске медије, преноси Џорџа тудеј.
Левиев, правим именом Шимон Јехуда Хајут, стекао је светску пажњу након што је 2022. године објављен документарац на Netflixu под називом "The Tinder Swindler", који је приказао његове преваре.
У филму се тврди да је Левиев глумио сина милијардера Лева Левиева како би преварио жене које је упознавао преко апликације Tinder, узимајући од њих и банака износ процењен на милијарду долара.
Ово није први пут да је Левиев имао проблема са законом. 2019. године био је ухапшен у Грчкој и изручен Израелу, где је осуђен за превару, фалсификовање и крађу.
Осуђен је на 15 месеци затвора, али је одслужио само пет месеци због пандемије ковида-19.